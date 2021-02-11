兩大人氣王再聯名　齊齊回到90年代

2007年創立的台灣潮流名所INVINCIBLE，一直以來引入不同波鞋及服飾品牌大熱單品，與此同時INVINCIBLE亦曾經多次與adidas Originals、New Balance、Converse、WACKO MARIA、N.HOOLYWOOD及NEIGHBORHOOD等人氣品牌聯名合作。今年，品牌繼2019年後再獲The North Face邀請合作，雙方聯手以90年代設計風格結合經典服飾單品如Mountain Light Jacket及Nuptse Jacket，去演繹今回別注系列第2彈「THE BACKSTREET」。

今個春夏系列的「THE BACKSTREET」主題，可說是2019年秋冬系列INVINCIBLE x The North Face「THE EXPEDITION」的延續，設計靈感同樣源自記憶中的流行元素，當中Mountain Light Jacket及Nuptse Jacket設計保留原始的剪裁輪廓，但換上搶眼的撞色配搭。INVINCIBLE更特別將The North Face標誌性的Half Dome Logo巧妙地加入山巒天際線去演繹，並運用到各款服飾單品背後位置，巨大的標誌圖案及撞色設計喚醒記憶中90年代戶外風格的復古氣息。