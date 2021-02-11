新春二重奏　電子支付過肥年

Huawei Pay八達通推出新春迎新獎賞，由2月12日(大年初一)至3月12日活動期內，華為手機用戶新增Huawei Pay八達通，就有機會獲得HK$50八達通增值額，獎賞名額3,888個，先到先得。推廣活動期後，系統將一次過處理所有成功可獲取獎賞的名額，客戶可於3月29日至4月29日期間登入八達通App查閱訊息，並選擇「確認」領取獎賞。

以上獎賞可經以下兩種途徑獲取，一是通過HUAWEI Wallet或八達通App加入新的Huawei Pay八達通。開立新的Huawei Pay八達通需付按金HK$50及最低首次儲值額HK$100。另一個方法是把實體八達通轉移至HUAWEI Wallet，卡內的餘額、按金及大部分服務 (如自動增值服務) 均會一同被轉移至Huawei Pay八達通。

不過要留意一點，推廣活動只適用於從未曾新增Huawei Pay八達通的華為手機，假如手機曾新增Huawei Pay八達通，即使用戶選擇退卡後再新增、或將手機恢復至原廠設定後再新增，獎賞均不適用。參加是次推廣活動的HUAWEI ID 需要未曾開通過Huawei Pay八達通服務，其註冊地需選定為香港地區。如HUAWEI ID 的本身註冊地並非香港而其後改變註冊地為香港，獎賞恕不適用。每部華為手機只能領取一次獎賞，重複添加同一張八達通將不被處理，最後祝大家好運！

同場加映︰WeChat全城狂賞

農曆年間，WeChat Pay HK也會舉行「新春全城狂賞」活動，由即日起至2月28日，用戶每日於所有接受WeChat Pay HK的商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿HK$10，即可獲得一次搖一搖抽獎機會，除了有機會抽出高達HK$18的通用電子現金券外，更隨時可搖出高達HK$888的全額回贈獎勵。