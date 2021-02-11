靈敢侶情：真正的正能量

不知從何時開始，我們被分成兩種人：正能量和負能量。

某天坐車，聽到坐後面的兩位女士正在聊天，A訴說奶奶好麻煩，幾句之後，B便正能量滿瀉地說：「好心你正面啲啦！你奶奶都唔係好煩啫！你都未見過我嗰個！我咪又係咁！」

這堆說話，表面像在安慰，但解讀起來，卻是在指責A「太負面」。不過這還沒夠，B還要用自己的煩惱去否定A的煩惱，最後用「我咪又係咁過」來暗示自己的過人之處。

正面，是否真的如此？如果呻和批評真的代表負面，B又算有幾正面？

大學時修讀心理學，老師說凡事若過度，便可以算是病態，例如每天早上必須喝杯咖啡，已經算成癮；要把東西擺放得有條理才可以工作，一樣是病，所以人若過度正面，其實跟過度負面一樣，都是病，病人笑病人，不過是五十步笑百步。

試問，誰可以天天笑容滿面，即使跌到焦頭爛額，血液由頭頂流到嘴角都可以嚥下去，然後滿懷希望地大叫「能夠自給自足真好」？同時，本來負面的人，會否因為被你說兩句「好心你正面啲」，就奇蹟地變好？

其實大家有沒有想過，負面的人在聽到所謂正面之士的說教之後，心情會變成怎樣？倘若對方由本來只是負面變成抑鬱，誰可以立即飛落谷底把他救起？

有說「贈人玫瑰，手有餘香」，用自己張嘴放話出去降低別人的自我價值，你說這把口會變成香還是臭？

正面，並不是用口說了算，有能力去製造正面的結果，同時感染到身邊的人，才可稱得上為一種能量。

所謂正能量，就是如此。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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