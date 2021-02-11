梅小青驚喜助陣！黎耀祥阮兆祥唔敢玩嘢

藝人黎耀祥與阮兆祥主持的節目《雙祥見》長播長有，節目監製梅小惠自然功不可沒，早前拍攝新春版金牌監製梅小青前來探班。姐姐到場助陣，小惠感高興之餘亦坦言有少少壓力：「今次係我作為製作總監身份後，家姐第一次嚟探班，點都有少少壓力，希望盡自己所能做好，唔會令佢失望。」

小惠指家姐私底下分享了不少經驗和心得，問到目標是否成為姐姐一樣的金牌監製？小惠笑說：「成為金牌監製就有排啦，如果佢重出江湖拍劇，咁我就有機會翻紅喇。」小青見妹妹在拍攝現場指揮從容、投入、事事親力親為感到欣慰，她指初出茅廬的小惠能做出這樣成績，自己感到非常自豪。

事前不知情的黎耀祥和阮兆祥見小青姐出現時也感吃驚，當堂收斂起來。平時拍到最尾的「二選一」環節時，二人經常在選題上遊花園，今次有梅小青在場，即認真地做選擇，可見對方即使退休了，但金牌監製的氣勢還是銳不可當。

新一集《雙祥見》將在大年初一（12日）出街賀歲，剛巧農曆新年遇上了西方情人節，黎耀祥記得第一年與太太過情人節，還到她公司樓下送花，但竟換來祥嫂吩咐以後不用送花，因情人節送花很貴，情願他實際一點折現。不過，阮兆祥卻踢爆祥嫂叫他不要再送花的原因，因黎耀祥送錯百合花。