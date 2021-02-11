情人節主題下午茶　都可以好有Feel

平常的下午茶可能主要是閨密之選，不過隨住情人節晚餐正式泡湯，除了午餐外，另一個可以揀選的慶祝時間就是下午茶，特別以情人節作主題的下午茶，除了特別選用粉糸色調，就連材料和造型都花過心思，部分更附有禮品，是甜蜜打卡的好選擇。

細膩花茶香

女人天生對各種的香氣相當敏感，芬芳的氣息會讓她們全日保持好心情，灣仔香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant由現時至3月31日推出下午「茶」浪漫饗曲，就以花茶香來打造。外層有杏仁牛奶朱古力脆皮的伯爵茶牛奶朱古力蛋糕，散發出淡淡的伯爵茶和佛手柑的氣息，粉紅玫瑰花茶奶凍清新芬香。另外還有紅桑子甘納許撻、軟心朱古力、𨴂心果馬卡龍等，下午茶還附有茶葉禮品（數目有限，送完即止）。

法式魅力

要數最浪漫的國家，大家不約而同都會想到法國，尖東唯港薈大堂餐廳GREEN由現時至3月14日，和法國的乳製品、芝士和朱古力品牌合作，推出「巴黎之約」浪漫下午茶，當中包括雜莓心形朱古力、意式士多啤梨芝士玫瑰撻、意式雲呢拿奶凍、杧果芝士蛋糕、法式蝴蝶酥、士多啤梨馬卡龍配香檳啫喱和牛奶果仁朱古力。鹹甜則有芝士製作的脆炸牛奶芝士配紅桑子醬、藍紋牛奶芝士配紅酒啫喱、焗火腿芝士三文治及香草鮮茄芝士串等，客人還可獲贈限量朱古力禮盒。

珠光寶氣

女士對鑽石等首飾毫無抵抗力，若然未有能力為另一半送上寶石，可以嘆個下午茶望梅止渴。香港麗思卡爾頓酒店和珠寶品牌合作，由現時至3月31日推出「Red is for Romance」下午茶，葫蘆形的下午茶架配上醃鮑魚配蘑菇撻、醬烤豬肋骨芝士可麗餅卷配梅子啫喱、香橙薑味泡芙及辣朱古力紅豆撻等10款鹹甜點，客人還可獲送禮品換領券，數量有限，送完即止。

粉系色調

愛浪漫的女士，對粉色系情有獨鍾，金鐘香港JW萬豪酒店由2月8日至14日推出情人節限定下午茶，就以粉紅和鮮紅作主調，包括玫瑰士多啤梨荔枝朱古力撻、雲呢拿白朱古力慕絲及柚子忌廉配香檳梨榛子脆餅、黑朱古力慕絲及香莓紅絲絨海綿蛋糕配棉花糖、香草杏桃芝士蛋糕、紅寶石朱古力雲呢拿配藍莓朱古力脆撻及士多啤梨香蕉鬆餅等，每件小點的造型都非常精緻，是打卡之選。

微醺醉人

特別節日來杯美酒，在微醺的情況下，感覺更有Feel。尖沙咀港威酒店Three on Canton推出醉人「SOM」動下午茶，部分甜品加入了Sparkling Rosé製作，如士多啤梨雲呢拿撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱、橘子乳酪配玫瑰泡沫等。和對方邊吃邊乾杯，超有情調，每位客人更可獲Sparkling Rosé及酒杯，回家再慢慢品味。