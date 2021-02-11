入廚房都掛住老婆！王祖藍李亞男遊船河賀鐵婚

大年初三適逢情人節，是王祖藍及李亞男夫妻的鐵婚紀念，兩人上月再添小公主，祖藍回憶太太分娩時的趣事：「喺手術室醫生竟然播《跌落凡間的天使》，聽自己嘅歌生BB覺得怪怪哋，於是要求播番上次生大女時嗰一首張學友嘅《每天愛你多一些》，好多謝學友兩次都陪住我哋生BB！我其實冇乜留心（聽歌），因為顧住補番上次（生大女）忘記嘅細節，點知剪臍帶嗰一幕，都係錯過咗！護士只係拍到我剪完（臍帶）嗰一刻，冇得補番……」問及會否生第三胎？他說：「真係唔敢講，暫時兩個先……因為我哋計劃三年抱兩，兩年內亞男都要戒口好辛苦，佢發夢都夢到食生冷同邪惡食物嘅拍拖日子。」

囡囡名字有意思

祖藍笑言兩位女兒的名字有點像樓盤名稱：「大女叫天韻，因為我愛音樂，佢喺媽咪懷中聽流行音樂冇反應，聽音樂劇就開始踢，我感覺到佢天生識音樂，係天上嚟嘅音韻；細女喺疫情底下懷上，外面大風大浪，佢都安然成長，所以我叫佢海靜，亦可以紀念喺上海出世，哈哈哈！多一層嘅意義！」

亞男表示產後恢復得很快：「我幸運夠高佗BB冇咁辛苦，醫生話個女兩歲嘅身高屬亞裔最高嘅群組，佢嘅高度喺網上尋搜到超過3億人嘅標準。佢兩歲已經有85cm，比爸爸高出一半，老公正擔心個女12歲點算？我自己每生一個就長高咗1cm，依家前後高咗2cm，老公叫我唔好生咁多個，哈！」

他們表示6載婚姻最大感受是發覺簡單就是快樂，亞男大讚老公細心、有主見、靚仔、有才華、在她心中他是非常高！而祖藍心中太太是個200分的太太：「人生中就係要搵一個同佢一齊，每日都見恩典嘅人，佢就係喇！」今年結婚周年紀念，兩人傳統是坐船或者登上高塔慶祝，今年可能會在上海黃浦上遊一圈，再上高塔食晚餐。他笑說：「好感恩我哋嘅婚姻過得平淡而快樂，我哋每日都會講I love you 、Miss you！佢喺睡房，我入廚房都會掛住佢，幾大件事！所有糖尿病人都要迴避呀！哈哈！」

談到工作，有傳他4月會回娘無綫家拍搞笑古裝劇，他說：「正努力計劃中，但依家要去商討平衡綜藝與戲劇節目嘅擺位。」獲委任為無綫首席創意官，對汪明荃提出希望增加遊戲及唱歌節目，他說：「佢早已經同我講過，依家最重要係團結公司上下。我日日都要返辦公室，我都係一名員工打一份工，希望同同事一齊分享同成長，就如婚姻一樣！」