藍可兒紀錄片首播　導演批評網友獵奇誇張化悲劇

以加拿大籍華人學生藍可兒2013年於美國塞西爾酒店離奇失蹤與死亡案件為題材的Netflix紀錄片《犯罪現場:消失於塞西爾酒店》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel),昨日首播,引來網友熱議。片中講解藍可兒案的來龍去脈,訪問牽涉其中的酒店職員、住客與警員等,亦由演員讀出藍可兒生前的社交網站留言,嘗試重組她的最後歷程。

患有躁鬱症的藍可兒失蹤前於酒店電梯舉止古怪,像與人玩捉迷藏,被閉路電視拍下,其後其裸屍被發現藏於天台水塔,死因庭裁定她意外溺死。酒店經理Amy Price透露,藍可兒生前曾於酒店大堂吵鬧,而她起初是住在多人房,與兩名女生同房,但因為被投訴行為失常,才被安排住單人房。

片中亦觸及網絡陰謀論者的種種陰謀論,包括靈異說與謀殺說,不過導演Joe Berlinger受訪時表示:「如果你睇其他講呢單案嘅故事,你會見到藍可兒係講到被邪靈控制。呢種講法,我認為係非常唔尊重死者,亦係我諗點解佢家人唔想參與啲節目,因為佢哋總係想將呢件悲劇誇張化。」