藍可兒紀錄片首播　導演批評網友獵奇誇張化悲劇

以加拿大籍華人學生藍可兒2013年於美國塞西爾酒店離奇失蹤與死亡案件為題材的Netflix紀錄片《犯罪現場：消失於塞西爾酒店》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel），昨日首播，引來網友熱議。片中講解藍可兒案的來龍去脈，訪問牽涉其中的酒店職員、住客與警員等，亦由演員讀出藍可兒生前的社交網站留言，嘗試重組她的最後歷程。

患有躁鬱症的藍可兒失蹤前於酒店電梯舉止古怪，像與人玩捉迷藏，被閉路電視拍下，其後其裸屍被發現藏於天台水塔，死因庭裁定她意外溺死。酒店經理Amy Price透露，藍可兒生前曾於酒店大堂吵鬧，而她起初是住在多人房，與兩名女生同房，但因為被投訴行為失常，才被安排住單人房。

片中亦觸及網絡陰謀論者的種種陰謀論，包括靈異說與謀殺說，不過導演Joe Berlinger受訪時表示：「如果你睇其他講呢單案嘅故事，你會見到藍可兒係講到被邪靈控制。呢種講法，我認為係非常唔尊重死者，亦係我諗點解佢家人唔想參與啲節目，因為佢哋總係想將呢件悲劇誇張化。」