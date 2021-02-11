本日日本：好想食呀！《美少女戰士》 聯乘貓貓麵包

以貓貓麵包打響名堂的NEKO NEKO SHOKUPAN（ねこねこ食パン）也抵擋不住《劇場版美少女戰士Eternal》的魔力，聯乘推出以月野兔夥伴黑貓露娜（Luna）為主題的麵包，即日至3月25日期間限定發售。黑色部分用上了朱古力可可粉麵糰製成，而粉紅色貓耳就用了草莓味麵糰，禮盒裝入面更附送一枝黃色朱古力筆，可以親手在露娜額頭位置畫上半月亮，粉絲們必定喜歡！NEKO NEKO SHOKUPAN的姊妹品牌NEKO NEKO CHEESECAKE同期亦為《劇場版美少女戰士Eternal》推出限量商品，分別是代表Sailor Moon月野兔的杧果味淡黃色芝士蛋糕，及代表Sailor Chibi Moon豆釘兔的士多啤梨味淡粉紅色芝士蛋糕。兩者同樣以貓貓外形登場，並附上超美的水手服圖案禮盒包裝，一盒有4件，適合與家人朋友分享。