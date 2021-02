網絡女神倪晨曦去年年底誕下兒子Virgil,估唔到咁快100日啦,雖然因為疫情關係,未能大宴親朋同好友見證呢個特別日子,但佢仍為仔仔花盡心思,搞番個迷你百日宴,除預備熊仔蛋糕外,又預備熊仔曲奇餅,相當別致:「Happy 100 days baby Virgil!Mom and dad wish you grow up the way you wish, have a healthy life and be a happy person! We love you more than words can express(100日快樂Virgil,媽媽爸爸希望你快高長大,做個開心及健康嘅人,我哋對你嘅愛多到唔能夠用文字形容。)」

倪晨曦更上載自己嘅童年相,用嚟對比同仔仔個樣有幾似,獲唔少網友指真係好樣,更指仔仔盡得佢優良基因,年紀小小已經好靚仔!