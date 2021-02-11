雲文子教你配飾開運：「狗、豬、鼠」篇

來到第4天，奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析狗、豬、鼠生肖人士的開運顏色。這三大生肖的開運顏色各有不同，由黑、綠、紅、啡黃色等都有齊，再因應個人五行的宜忌，配搭方形、波浪形、格仔或網形設計的配飾，就能催吉避凶，在牛年事事順遂。

【狗：荊棘滿途 萬事小心】

牛年「刑太歲」，運勢滿布荊棘，到了年中，情況更急轉直下。加上受各方五路小人滋擾，人緣運驟降。注意累積下來的壓力使你脾氣易暴躁，影響運勢。事業運一落千丈，人事紛爭不斷，容易犯下「低層次」錯誤。轉工機會較微，惟有以靜制動。桃花運虛浮不實，假桃花旺盛，勿太感情用事。財運障礙重重，不論正財或偏財也難求。今年精神壓力較大，容易影響睡眠質素，增加患上情緒病風險，甚至引起肩頸痛。

肖狗錦囊

增運顏色：黑色、綠色

增運飾物：方形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：兔飾物

【豬：鴻運當頭 桃花旺盛】

今年運勢鴻運當頭，不但處事時腦筋特別靈光，情緒也經常在最佳狀態。人緣運佳，加上有權勢貴人從旁協助，藉參與社交活動，擴闊人際網絡，令事業或生意闖上高峰。桃花運吉中暗藏洶湧，心儀對象陸續出現，但要小心別讓感情生活變得混亂，甚至發展出多角戀。財運漸趨順遂，有機會與有財有勢的朋友合夥投資，獲取更理想收益。今年的身體狀態大有改善，無大病痛，只是腸胃容易不適。

肖豬錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：波浪形飾物

【鼠：大勢回穩 踏實面對】

肖鼠人士今年大勢回穩，運勢終見好轉，牛年整體運程先弱後強。事業運將不進不退，從原先的谷底工作運，緩緩回升，但今年不宜將目標定得太高，應以踏實態度，做好準備，沉着應戰。桃花運偏弱有阻滯，對初相識的異性缺乏安全感，無法全身投入發展關係寧願退縮，已婚關係會出現衝擊。財運偏弱，高風險的投資項目應可免則免，亦不宜展開新的投資計劃。今年生殖系統偏弱，要定期做身體檢查。

肖鼠錦囊

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾物：格仔圖案或網形飾物