化定「開運妝」拜年！牛年旺氣沖天

聽日就係大年初一喇！小編諗大家都有一個共同願望，就係疫症快消失，生活重回正軌！最近大家都熱烈討論視像拜年同埋派電子利是，咁都好喎！起碼唔使戴口罩，大家可以喺屋企化定個「開運妝」，再整個「牛氣沖天Look」，仲可以不停換衫諗起都過癮！究竟點樣打扮好呢，不如就參考下以下女星喇！新年靚靚見人，包保成年行運！

馮盈盈

要數年度最紅、最多桃花梗係非馮盈盈（FYY）莫屬，佢上年工作多籮籮，最近就主持《天天開運王》，每次錄影都有唔同賀年Look，本身作為「MK教主」嘅佢着起旗袍大家閨秀Feel即刻返晒嚟！佢選着粉紅色同紫色中式旗袍，再配以淡粉紅為主嘅眼影同妝容，睇落毫冇違和感，如果想好似佢咁旺桃花，就記得化番個FYY「催運桃花妝」喇！

張秀文

張秀文主持《天天開運王》時穿上紅色賀年衫，雖然將佢34D遮住晒，不過就有雙修長美腿搭救，而佢對5吋超高藍色高跟鞋絕對完美點綴，寓意牛年步步高陞。

沙律

張沛樂（沙律）簡單紅色貼身露肩連身裙，密實中又帶點性感，夠晒青春活潑。

鄧麗欣

新年唔一定要着紅色，有時着其他色都可以好突出，好似鄧麗欣呢套企領藍花連身裙，散發知性美，30+以上女士就最啱，新年着花花衫，寓意花開富貴。

范冰冰

眼係靈魂之窗，范冰冰呢個金光閃閃眼妝真係冇得輸，金色眼影配黑色眼線令雙眼炯炯有神，再配上今年最流行大地色系，非常順眼。

朱慧敏

榮升人妻嘅朱慧敏，穿上傳統紅色旗袍，紮起頭髮，再配上簡單妝容，十足十古典美人一樣。

岑潔儀與孫慧雪

岑潔儀與孫慧雪就以一身型格新年Look現身活動，紅黑永遠都係不敗配搭，有喜慶氣氛之餘又不失流行感覺，絕對係傳統服裝外嘅另一個選擇。

薛家燕

扮靚唔係後生女專利，60後一樣可以正爆，好似玩慣登基Look嘅家燕姐，出親嚟都唔會令大家失望，例牌要晒下強勁事業線，而家燕姐身材圓潤得嚟仍然婀娜多姿，再配合家燕姐親切笑容，望住都覺得開心，新年一於學佢笑多啲！

高海寧

高海寧簡單一條紅裙已經將佢嘅曲線美表露無遺，不過想講講佢個唇色，新年搽上烈燄紅唇，令人有紅運當頭感覺，笑口常開好運自然來。

李元元

唯一唔使靠化妝都青春可人嘅李元元，只要微微一笑已經殺晒所有姐姐同Auntie，一個小小嘅凸腩增添福氣，仲要識扭下腰擺甫，贏晒！

----------------------------------------

無論Keep Fit定美容，永遠都係潮流熱話，想知道最新最潮，又或者係奇怪偏方，只要留意繽FUN專題嘅「至Fit」，天下間咁多收身美容方法，總有一種係適合你！