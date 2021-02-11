龔嘉欣外快搵唔停　最想同佢拍樓盤廣告

藝人龔嘉欣在無綫劇《香港愛情故事》中演繹的「邱凱琪」形象討好又入屋，吸粉絲又吸金，近月「邱凱琪」已接了多個網上廣告，她好想同羅天宇延續CP吸金，創造最強CP組合。

龔嘉欣憑《愛》劇奪得萬千星輝2020的「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，雖然劇集經已播完，但人氣持續，頒獎禮前後，不少廣告商都趕住要求落實合約，對於疫情下，廣告外快不斷，嘉欣都喜出望外，她說：「係多咗，一路都仲有傾緊，（有冇10個廣告？）冇咁多，（化身做KOL？）疫情少咗商場公開活動，主要網上廣告為主，冇加價，係開心抗疫價。」

她透露網上廣告以靚為主，包括護膚品、牙齒美容、健康食品都有，令她慳回不少扮靚錢，她說：「好希望有個關於情人節囉！因為同羅天宇係CP，所以都希望接到一個情人節嘅工作，希望啦！（你哋CP感好強？）其實自己感覺唔同，真實嘅佢好靜，同佢合作係好開心嘅，佢好就得人，我哋又唱咗首合唱歌，（有冇過電？）冇喎，但佢有車過我，佢講笑話如果畀人影到我車你點算？我話唔緊要，都係當劇入面CP，（觀眾又分得好清？）好得意！又覺得我哋係CP，又冇傳緋聞，幾搞笑，希望可以連續落去，除咗我接到工作之外，都想CP接到工作。（Sale樓？）幾好喎，部劇又係講買樓，好貼題。」