林家棟再度入圍柏林影展：對我係極大挑戰！

鄭保瑞執導的電影《智齒》在近公布的第71屆柏林影展入圍名單中成為「特別放映」（Berlinale Special）單元，電影由林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之、廖子妤及陳漢娜主演，亦是今年唯一一套入圍該單元的華語電影。

主角林家棟繼電影《樹大招風》後，再次入圍柏林影展，他說：「導演同我講解《智》嘅時候，佢強調對我嚟講係一個極大嘅挑戰，除咗有多場戲要埋身肉搏，仲要打女人，兼要大家都冇替身，我就知道呢部戲非接不可。能夠入圍柏林影展對台前幕後係一個好大嘅鼓勵，亦係對導演嘅肯定，雖然今年影展改喺線上舉行，希望無損觀眾嘅熱愛，期待疫情過後，有機會到當地觀摩、交流兼同影迷會面，祝大家新年快樂，身體健康。」

地獄感十足！

電影改編內地知名犯罪心理小說，講述從學堂畢業的李淳，因一宗連環兇殺案，與剛復職的林家棟開始拍檔關係。為了突破人性黑暗面至極緻的境界，劇組人員每日均利用大量垃圾進行拍攝，以營造地獄感，導演鄭保瑞亦特意將整齣電影，以全黑白呈現在大銀幕之上，他說：「黑白，係我哋創作呢部電影幾年裏面，搵到比較適合呈現呢部電影嘅方法，而電影中嘅髒亂，亦係自己當初對香港嘅一些印象，亦都切合原著小說所描述，一個悶熱潮濕同混亂嘅南方都市。」電影海報亦首度曝光，可見兩女雙手被綑綁着，並躺臥在凌亂的垃圾堆中，教人不寒而慄。