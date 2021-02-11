惠康初一至初七推「新春開運價」　大人細路大飽口福

【營業資訊】即將踏入金牛年，相信大家今個農曆新年假期，大部分時間都會留家度歲。留在家中煲劇、看電影和打麻將絕對是消磨時間的最佳賀年活動。有見及此，惠康超級市場特別於大年初一(2月12日) 至大年初七(2月18日) 推出「新春開運價」企劃，指定貨品更低至半價發售，包括「煲劇小食推介」、「下午茶及宵夜精選」、「宅在家必備零食」以及「日韓風味之選」。不論小食，零食，飲品，以至雪糕雪條都有齊，款款好味又抵食，齊齊新春開運，富足迎金牛！

「宅在家必備零食」

坐在家中打牌及睇電影，難免會「口痕」想吃零食，卡浪B薯片最受歡迎，口味多多；更備維他飲品配起來，隨自己喜愛口味選購，更加滋味所在。

卡樂B各款薯片55克

新春開運價：HK$19.8/3包

平均HK$6.6/包

標準價：HK$10.2/包

維他6包裝青檸/蜜糖/Supericy檸檬茶/桃茶/蘋果綠茶 6x250毫升

新春開運價：HK$8.8/排

標準價：HK$12.9/排

「日韓風味之選」

留港抗疫，不能出埠去旅行，來自韓國的Melona雪條與海太黑糖珍珠奶茶條，加上來自日本的大阪王將餃子，過足口癮，大人細路心滿意足。

【來自韓國】Melona/Binggrae/海太/韓國樂天/樂飛利/Skippy各款精選雪糕/雪條

新春開運價：HK$88/3盒

平均HK$29.34/盒

標準價：HK$46.9 – HK$60.9/盒

【來自日本】大阪王將 各款餃子

新春開運價：HK$48/2包

平均HK$24/包

標準價：HK$35/包

「煲劇小食推介」

與家人摰友留在家中必做的事，當然是看電影與煲劇，你可以在劇集播放時準備一些小食，CP香味雞球、香炸雞槌與香酥雞塊等香脆可口，一邊吃一邊暢飲青島啤酒，最佳配搭。

CP 香味雞球/香炸雞槌/蜜汁雞翼/香酥雞塊 230克

新春開運價：HK$68/3包 平均HK$22.67/包

標準價：HK$28.9/包

青島大樽裝啤酒 640毫升

新春開運價：HK$8.8/支

標準價：HK$14.9/支

「下午茶及宵夜精選」

下午茶及宵夜同樣有口福，公仔點心的蝦餃與燒賣等，美味可口，不用外出，仍可以在家享用高質素點心；還未心足，可以同時一起吃統一滿漢大餐杯麵，大飽口福。

公仔點心各款急凍點心

新春開運價：HK$41.8/4包 平均HK$10.45/包

標準價：HK$20/包

統一滿漢大餐 各款大碗麵

新春開運價：HK$28/2碗 平均HK$14/碗

標準價：HK$20.9/碗