拜年遇親戚噓寒問暖？游嘉欣陳欣茵教你點答最得體

無綫節目《#後生仔傾吓偈》專出有潛質新血，當中兩位「後生女」於鼠年名利雙收，首先陳欣茵空降綜藝節目《學是學非》擔任「是非精」引起關注，其後游嘉欣接力憑劇集《香港愛情故事》成功彈出。2人喺節目訓練下變得牙尖嘴利，就等佢哋教你拜年時點樣得體回應「熱心」親戚噓寒問暖，包你笑住過肥年！

戀愛題：拍拖未呀？介紹男仔畀你識！

游嘉欣：等啲表姐拍拖先啦，我慢慢都唔遲。

陳欣茵：我等咗呢個機會好耐㗎啦！

生育題：幾時生小朋友呀？

游嘉欣：我仲後生，等我啲阿哥家姐生咗先啦！

陳欣茵：我隨時ready啦！不過依家陪屋企人先，之後加多個小朋友就Perfect！

事業題：搵到工未呀？人工有冇3、4萬一個月？

游嘉欣：吓！3萬蚊咁少，我唔只賺3萬㗎喎！

陳欣茵：3萬收入就未有啦，不過被動收入就已經有！

兩位後生女去年逆境求存、成功上位，牛年誓要將旺氣延續，游嘉欣透露今年主力拍劇，並坦言暫不打算搣甩「屋邨妹」稱號：「年年都要努力賺錢，但暫時唔會想擺脫公屋，住咗咁多年都有感情，加上配套設施實在太好，寧願裝修整靚間屋。」陳欣茵則繼續向主持方向進發：「上次《學是學非》我淨係參與最後幾集，學習同體驗嘅都比較少，期待新一季快啲拍，由上年尾等到依家啦！」

2人唔只發展方向、性格截然不同，就連拍拖經驗都完全相反。從未拍過拖嘅游嘉欣直言希望感情盡快有着落，令旁邊桃花運勁旺嘅陳欣茵聽到後，即化身戀愛專家教路佢要降低擇偶條件，同埋唔好成日宅喺屋企做「宅女」。

場地：Meet 1 Meet Party room