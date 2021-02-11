肖狗刑太歲樂觀面對　馮盈盈唔怕是非冧莊做女王

藝人馮盈盈向來是新聞女王，屬狗的她透露之前主持玄學節目時，師傅指她新一年是非多及有口角之爭，但她卻冇有怕：「轉個角度去理解，有少少是非即係多新聞，咁都係件好事，喺娛樂圈嚟講冇新聞先係壞新聞，只要用正面態度去面對，就唔需要特別擔心，而且師傅都提供咗錦囊畀我化解。」

講到新年，盈盈表示仍要開工，跟大班同事熱熱鬧鬧過節，已準備5位數字開工利是，並自爆瘀事：「除咗入行第一年，每年都有派，初入行唔知藝人有派開工利是嘅習慣，記得當時見到龔嘉欣派利是，仲好傻咁問其他同事乜佢結咗婚？同事解釋畀我聽，叫我下年都要準備。」她稱喜歡派利是，因可將祝福送給大家，同時為自己積福，就算疫情關係而未能現身拜年，也會使用電子紅包。

工作為先 感情隨緣

盈盈於牛年計劃多多，她說：「首先我上年報讀咗一個遙距心理學同輔導課程，今年會繼續；第二最近我開始做網上頻道，已經上載咗一條片，反應好熱烈，一星期內已有幾萬點擊；第三希望拍多啲唔同劇集挑戰唔同角色，我一直好想做精神上極端、性格陰沉憂鬱嘅角色，畀觀眾一份新鮮感。」至於感情方面，前年甩拖的她自言以工作為先，感情隨緣。