視帝視后再增值！王浩信唱爆樂壇　蔡思貝再戰影圈

「視帝」王浩信與「視后」蔡思貝去年是豐收一年，踏入牛年兩人將繼續「踩過界」尋求新挑戰，浩信望「回歸」樂壇，思貝則「增值」再戰影圈，齊齊在娛圈全方位「升呢」發展，望事業繼續大放異彩！

「盲俠」王浩信與「癲姐」蔡思貝在早前的無綫台慶頒獎禮雙雙憑劇集《踩過界II》再奪視帝及首嘗視后滋味，二人覺得去年在疫情下是幸運的一年，與戰友一齊攞獎，相當圓滿。攞獎攞到手軟的浩信還錦上添花，在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得「人氣王大獎」，推動他在牛年「回歸」樂壇，他說：「呢幾年嘅作品都係翻唱歌曲，希望放多啲時間做音樂，想寫個古仔擺晒啲歌喺裏面。做咗演員好耐，變咗偏離咗歌手條路，今年會嘗試要求多啲音樂空間，情歌就唔啱我喇，希望延續R&B Pop嘅方向。」

思貝指每每被問到新目標也會不禁失笑，因覺得演員往往要聽天由命，但會把握好機會，她說：「一路冇停過拍劇，希望發掘多啲大家未見過嘅我畀大家睇。今年會好好去學習，去上堂沉澱一下，會去上普通話堂，又想練番琴、跳舞，細個跳芭蕾舞、鋼琴八級，但依家好似唔識彈咁。」

思貝2015年的處女電影《陀地驅魔人》令她獲提名金像獎「最佳新演員」獎，她說：「好想再拍電影，當年真係咩都唔識，想試吓用依家對戲劇嘅想法、感受去接觸電影會係點，好期待。」浩信亦希望有拍電影的新挑戰：「希望多啲人搵我拍戲啦。」

踏入牛年屬北方人的浩信每年也會包餃子，更希望將手藝傳承給女兒，他說：「Daddy煮嘢好叻，以前只係負責食，依家覺得時間過得好快，想喺佢身上學識多啲食譜，唔好等佢失傳。新年會同個女一齊包餃子，我就包餃子，佢就包咗架車、磋咗個雪人出嚟，都係幾親子嘅活動。」

十多歲已到外地讀書的思貝，農曆新年印象停留在小時候，過年總是熱熱鬧鬧，現在與家人一起過年已經很開心。屬羊的思貝在牛年犯太歲，她指會由媽咪代勞攝太歲，催吉避凶。

王浩信：

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung@saloon festival walk

服裝：SANDRO HOMME、Theory

蔡思貝：

服裝、首飾：DOLCE & GABBANA

化妝：@stephenmakeup

HAiR：zaptang