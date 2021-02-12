【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初一辛卯木除日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、出行

忌：掃舍、理髮、狩獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

財運偏弱，處理金錢問題要理性，勿貪小便宜。

金牛

異性緣佳，抽空跟伴侶談談心，矛盾可望解決。

雙子

愛情運強，要感動對方，講多無謂行動最實際。

巨蟹

易惹是非，勿介入爭執場面，多管閒事沒好處。

獅子

貴人助力強，但不宜沾手賭博，以免得不償失。

處女

頭腦靈活，行事有主見，但評價他人勿太主觀。

天秤

兩性互動勿太情緒化，提防言語過激而傷感情。

天蠍

遇上合眼緣異性暗送秋波，單身者別錯失時機。

人馬

已有伴侶者趁晚上到公園散步，可令感情升溫。

山羊

容易因判斷失誤而導致財物損失，投資宜謹慎。

水瓶

財運旺，對金錢的觸角很敏銳，投資容易獲利。

雙魚

趁假日陪伴另一半，多關懷聆聽，活在甜蜜中。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 人緣佳

（跌）雞 財運弱

鼠

運勢平平，容易受騙或破財，飲食要小心。

牛

有被人拖後腿的可能，改變行事方式更有利。

虎

財運轉佳，自信心增強，看準時機有利可圖。

兔

緊張情緒得到紓緩，謹記做事不能一成不變。

龍

或會碰見老朋友，好好聊天，可令心情變靚。

蛇

桃花運不錯，有時放下身段，感情發展更佳。

馬

人緣運佳，個人魅力因誠實守信而有所提升。

羊

腳踏實地，虛心跟人學習，賺錢能力大躍進。

猴

待人接物不能感情用事，盡量不要跟人爭吵。

雞

是日沖煞，有可能花掉冤枉錢，理財要審慎。

狗

易出現入不敷支，請客送禮要謹記量力而為。

豬

運勢一般，宜保持低調，鋒芒太露將有麻煩。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

打響頭炮，就在今天！

今天是大年初一，祝大家心想事成、身體健康！

新的一年，人人皆希望每天都可以財帛興旺、有錢萬事足，筆者相信只要開運事項恰當得宜，這心願不難實現。由於今天的正財神方在正東，大家可趁下午3時至6時面向東方步行，或深呼約20分鐘，過程中保持心境開朗，意會自己正在吸納財氣，並且雙手合十，向上天祈求，盼望財神保佑，財源昌盛。易卦六十四卦中有一卦名「火天大有」，意指大有收穫，大家可把「大有」這組字，或代表它的卦爻寫在紙上，放入電話套或銀包內，與自己一同面向東方，吸收財神之旺氣，完事後放進隨身物品，好好保存一年，從而達到每天也被財氣籠罩的效果！旺氣吸納後，就要好好保存在體內，在我們離開之前，從頭到腳，由前到後，雙手輕輕拍打身體，寓意把體內的財氣鎖緊並收藏，如過程中聽到雀鳥大鳴大唱是好兆頭，有喜雀報吉之象。

趨吉後，也要懂得避凶，今天的衰氣在正南方及西北方，這兩個方位是以我們身處的位置去量度，它會令我們產生不良的反應及效果，所以不宜前往，甚至長時間逗留，因為吸入了負能量，整年的運程也會被拖累，所以千萬要避之則吉！