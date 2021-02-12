內地過年倍思親　容祖兒靠睇佢嘅片慰藉心靈

踏入牛年大年初一，天后容祖兒跟大家拜年！出名「牛咁勤力」的她為綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》繼續留守內地，為掘金更不惜練舞練到膝頭腫痛！她決定趁農曆新年休息補充體力，之後再為工作搏殺。思「香」病發的她自爆這段時間，全靠睇姪女的片段撐住！

北上工作的容祖兒現時不在香港，身為孝順女的她惟有隔空與媽媽「視像拜年」，坦言掛住媽媽炮製的甜齋，以及好姊妹蔡卓妍炮製的蘿蔔糕。雖然家人不在身邊，但就有情同姊妹的經理人霍汶希（Mani）陪過年及情人節，她說：「呢7個月如果冇佢（Mani）我都幾狼狽，佢住我樓下，我會落佢度一齊過年初一、初二、初三直到永遠，哈哈！全靠佢幫我充撐新年氣氛。」又笑言會找同樣在內地的好友謝霆鋒、陳偉霆過年：「有Mani喺度，點會集唔齊我哋！我哋初一會團拜，同老闆（楊受成）網上拜年，已經叫咗佢到時唔好撳住荷包。」

跳舞傷膝 收爐抖抖

農曆新年不用拍節目，祖兒坦言終於可以好好休息及「療傷」：「之前一口氣錄咗好多集，因為要跳舞、訓練，全部肌肉都好疲累，膝頭又腫，希望趁呢段時間畀把聲、肌肉同膝頭休息。」每逢佳節倍思親，更何況已離家大半年，她坦言很掛念香港：「掛住屋企人、隻狗、細佬個女、香港嘢食，但一定要拍完節目先可以返嚟。」母性大發的她冧笑說：「有時就係睇我細佬個女啲片嚟慰藉心靈，自己睇到喺度笑，見到佢啱啱識行路一仆一碌、出大牙發燒個樣懵盛盛都幾搞笑。佢開始去咗好好玩嘅階段，真係好得意，睇到都好開心！」問到有何新年願望？她祝願大家：「最緊要身體健康、心想事成、財源滾滾、開開心心！」

提到她在《浪姐2》的表現愈來愈亮眼，在首次出爐的排行榜及個人喜愛度排名，分別排第2位及第3位，她多謝現場觀眾：「作為廣東歌手，嚟到湖南大家對我唔太熟悉，但估唔到現場反應咁好，畀好成績我，令我充滿信心，呢20年努力冇白費，會唱多啲粵語歌同大家分享，希望戰到最後，組團成功！」歌精舞勁的祖兒，還有甚麼可以難倒她？她謙稱：「真係講笑，大家覺得我好擅長，但其實唔係㗎！我要用好長時間pick up每隻舞，演唱會有2、3個月畀我哋綵排，但呢度最多係8、9日就要上台演出，要訓練自己學習速度快啲。」

打開心扉 相處融洽

祖兒表示要學習與其他參賽者相處：「我個人比較慢熱，唔會一下子好多話題，但因為好多時我喺節目擔任隊長，所以要調整自己嘅慢熱，同自己講要打開個人畀人哋認識，進入我嘅世界。」提到眾「姐姐」一齊住女生宿舍，問到可擔心相處有拗撬？被鏡頭經常影住又可會神經緊張？她笑言：「開始時有啲緊張，覺得慘喇要素顏、敷住面膜咁見人，但諗諗吓又冇咩所謂，都係每個女仔做嘅嘢。我細個冇試過寄宿，亦冇試過同班女仔喺一齊住，感覺好新鮮，大家嘻嘻哈哈分享嗰日做完嘢嘅感覺，然後就一齊瞓着，因為好攰。同埋我啲同房成日會分享面膜、美容機，畀佢哋熱情融化咗。」眾「姐姐」中，她坦言最喜歡那英：「佢真係好得意、好真性情，而且好照顧我哋呢啲後輩，又冇架子，成日同我哋講笑，有佢喺度氣氛好好。」