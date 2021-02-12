洪卓立唔急脫單　泳兒無時無刻被催婚有壓力

話咁快踏入牛年，英皇歌手泳兒、吳浩康（Deep）及洪卓立（Ken），率領師妹曾樂彤、李靖筠及艾妮，趁新年一同聚首，盡訴心中情！眾人大歎薄切慢煮八爪魚、鵝肝、西班牙黑毛豬火腿等菜式，食得津津有味！他們表示新年會與家人食飯，但因疫情關係，不會有很大的聚會。回顧2020年，Ken坦言有開心又有不開心，開心的是有機會演戲，而不開心的是其愛犬去年過世，而父母亦要與他分隔兩地，加上舊愛湯怡結婚，令他倍感寂寞：「因為阿爸阿媽唔喺香港，希望2021年首先係可以見到爸媽先。（會探佢哋？）難呀，因為有嘢做，所以都係要等。（冇見幾耐？）我諗有多過1年冇見阿媽，阿爸就因為有啲嘢要返香港搞，所以都有隔離返過嚟。」Deep即笑言新年時可以過去陪他：「應該會好嘈，但我會整到佢屋企好亂。」

談到對新年的展望，可會想快些脫單？Ken就謂現時想專注工作：「都係做嘢先，呢1、2年對我有啲特別，有少少似轉型，由歌手變做演員，雖然都會繼續唱歌，但更多時間去咗演員。」同樣單身的Deep亦謂沒特別想拍拖：「想專注自己先，好好享受吓新一年，同埋想做多啲新作品，取代到舊歌。」泳兒就認為雖然疫情令大家不能見面，但反而拉近了心連心的關係。談到展望，她希望大家同公司可以多些合作，更希望疫情後可以一起去旅行，大家即舉腳贊成，笑言去長洲、澳門都好！講到拜年時親戚難免催婚，她即笑言：「其實唔只新年，依家係無時無刻都有少少壓力，但順其自然啦，我哋都感情穩定，又唔係急住要做呢樣嘢。（向住結婚方向？）下一步真係結婚㗎啦，但唔知幾時啦。」

而曾樂彤就謂比較健忘：「2020年有咩唔好嘅嘢已經唔記得晒，希望之後會一路好運落去，我想賺多啲錢，希望多啲嘢做，會繼續出歌，亦希望有得做演員。」李靖筠亦笑言想賺多些錢：「2020年真係窮咗好多，希望多啲嘢做，賺到夠我食3餐飽飯就滿足。（你依家唔夠？）睇我咁瘦就知啦，哈哈，講吓笑啫，希望音樂上多啲突破。」艾妮就自覺2020年幾幸運：「係我新人嘅一年，雖然一路錄音一路有疫情，但期間可以出到碟，都慶幸，亦好多機會拍嘢，之前仲可以同張家輝拍廣告，已經係超額完成，希望嚟緊一年可以有自己原創歌，同好希望搞到實體音樂會。」

場地：初心 x Tapa Room