孔子繁殖力強勁！圈中多後裔　孔劉謝雪心原來係親戚

美國亞裔富豪真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）成為全城熱話，其中來自台灣的頂級貴婦Christine Chiu，更聲稱老公Gabriel Chiu是宋太祖趙匡胤第24代後人，出身顯赫！其實圈中有不少藝人均是中國古代聖賢甚至王族後裔，當中部分「家族勢力」更擴至海外，認真意想不到。

孔子

數到聖賢後代，不得不提聖人先師孔子，當中除了為人熟悉的香港資深藝人、原名孔令馥的謝雪心是孔子第76代後人外，原來韓國男星孔劉亦是第79代後人，他原名孔地哲，是《孔子世家譜》所收錄的唯一海外支派，其遠親韓國女星孔孝真則是孔子的第81代後人，雖然2人年紀僅差1歲，但以輩份計算孔劉是其「爺爺」。至於曾奪《金像獎》「最佳新演員」的菲籍演員姬素孔尚治（Crisel Consunji）亦有孔子血統，其祖先於清朝康熙年間南下菲律賓開枝散葉。

諸葛亮

而被稱為「中國史上最著名政治家」、三國丞相諸葛亮，其後裔圈中代表則有名媛諸葛紫岐，身為第63代後人的她因此身份而備受關注，她更曾到日本行時裝騷，因當地民族熱愛有關戰國時代的《三國演義》，故帶挈她大受歡迎。

葉赫那拉氏

除了聖賢名人，娛圈還有不少有滿清貴族血統的王族後人，當中滿族八大姓中的那拉氏，繼最著名的慈禧太后後，圈中後裔代表位位都甚有「女王」風範，其中包括集影后、視后於一身的惠英紅，以及內地天后級歌手那英，那英不但因而有「格格」的花名，更被指長相與慈禧太后神似。

瓜爾佳氏

同樣是滿族八大姓的瓜爾佳氏亦不惹少，其基因優良，個個後代女星均是美女，包括有「最美周芷若」之稱的凍齡女神周海媚、「大美人」關之琳，以及內地小花、男星鹿晗女友關曉彤，其中關曉彤家族更是藝術世家，祖父是北京琴書大師，父親是影視演員，而她自小亦受此薰陶，精通舞蹈及鋼琴。