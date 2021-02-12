牛年第1彈？林允凌晨自爆戀情　被公司叫醒訓話

周星馳愛將林允外形甜美不乏追求者，出道以來緋聞不斷，最出名就係曾與當時尚未結婚、大佢18年嘅馮紹峰發展父女戀，最終兩人分手而對方並喺2018年結婚！踏入牛年凌晨3點多，林允喺另1個社交網帳號竟突然發文「我和顏人中談戀愛了」，未幾發文已被秒刪，但已經被「偉大」嘅網民Cap圖，隨即引起一片熱論！

唔少人都留言：「真心話大冒險吧！」、「這是小號發的意思是不是就是真的了？」、「林允和他有甚麼交集嗎？」、「果然娛樂圈是個！」、「這是新年第一對戀情公開？」

顏人中現年26歲，比林允大2年，係台灣創作歌手內外兼備！2019年發布嘅一首歌《晚安》獲得超過8億播放量，同年佢進軍大陸參與《蒙面唱將猜猜猜》第4季，其後又參加《我是唱作人》第2季，而最近就出演《天賜的聲音2》，成功喺大陸提高知名度！

戀事受到高度注目，林允工作室今早發文澄清，話係林允喺真心話大冒險遊戲中輸咗接受懲罰，但為防止發文繼續擴散，所以第一時間刪除：「給大家帶來的傷害非常抱歉，工作室已經把林允女士叫醒，進行了嚴肅教育，保證她過年再也不敢玩真心話大冒險了。」不過有網民就妙問：「想問這個到底是真心話還是大冒險呢？」又笑言：「想上春晚沒去成，只能上熱搜！」、「大年初一還得被喊起來教育哈哈哈哈！」