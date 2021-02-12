【李居明大運同行】六隻麻雀占卜法

登！登！登！登！恭喜發財！牛年行好運！萬事勝意！今日上午九時至下午一時出門拜年最為吉利！視頻向老闆拜年也是這個時辰！

打麻雀很講究運氣，皆因麻雀牌內藏神秘的宇宙密碼，又很難參破！所以拿麻雀來占卜問事，自然是技驚四座！今天我教大家「六星麻雀占卜法」，只要你問便知吉凶，想不想學？也敢不敢挑戰「麻雀神仙」？

首先，大家從自己家中的麻雀牌中挑選六隻牌：一筒、紅中、春天花、發財、白板、西。廣東麻雀裏，通常摸到最後一隻食胡牌，一定要是「一筒」，才算「海底撈月」，所以是好卦！用來占卜的話，摸到「海底撈月」是最吉祥的牌！也代表「筒、索、萬」中地位最高的一隻牌！

「紅中」代表中神通，「中」代表成功，有貴人相助，是僅次於「海底撈月」的第二隻最吉利的牌。「春天花」代表桃花人緣。以上三隻都是吉牌。

「發財」在這個占卜法中不代表發達，是代表「癸」水、靈界及「木」解作是非；「白板」代表一切皆虛空、空白、空亡，代表不吉。最後一張「西」，摸到這張牌非常不吉利，代表所問的事關係死亡及完結。中國人有個迷信，「西」代表西方極樂世界，若三家都打了「西」，第四家不可打「西」，代表四個人中有人歸「西」，這是「六星麻雀占卜法」中最恐怖的一隻牌，如果問健康身體，絕不能抽到此牌，大吉利是！

大家在問卦前，最好點香，把六隻牌在香火上順時針繞三個圈。抽牌前向着六隻牌吹一口氣，或用手摸一摸六隻牌，代表自己的磁場，定定神想一想問題，然後抽一隻牌。

舉例，你問財運如何？抽到「紅中」，代表大展神通後得到財富。問事業抽到「花」，代表事業上有桃花人緣，有貴人相助。問投資抽到「白板」代表虛空，一無所有，即不要投資。若有人問健康抽到「發」，代表有是非官非。抽到「紅中」與「一筒」都代表好。若有人問與生命有關的問題而抽到「西」，代表不吉。

現在問移民問題很普遍，子女是否去外國留學？又可問姻緣，同居還是結婚？可否繼續發展？最近可買哪隻股票？只要你問，即知吉凶！馬上取出家中的麻雀牌，算算每個人今年的運程！