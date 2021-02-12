辛丑牛年本地遊　12生肖有利方位全攻略

不少人每逢過農曆新年，都愛出外旅遊行大運，但受疫情影響，於牛年來趟本地遊也是不錯的選擇。我們邀請到梅花易數專家兼玲瓏堂創辦人常歡師傅，因應風水學中的九星落於不同方位，再推算12生肖催吉避凶方位。大家不妨多多參考！

鼠、猴 中央增偏財貴人運

肖鼠及肖猴的朋友，牛年吉星是六白武曲星，可以增加偏財運及貴人運，而牛年該星位於中央位置，香港的中央即荃灣、葵涌一帶，不妨登上香港最高山峰大帽山行個大運！位於大帽山郊野公園內的扶輪公園，可以一次過滿足燒烤、露營和觀光三個願望，而從扶輪公園自然教育徑的觀景台可飽覽青洲、南丫島及青衣一帶的景色。返回荃灣市區可到The Mills南豐紗廠當一日文青，這個文化藝術地標內有不少文創品牌、特色Cafe等，更有大量特色的打卡熱點！不過今年屬鼠的朋友有二黑病符星降臨，方位在北方，易破財及被搶劫，而屬猴的朋友則有三碧是非星，方位在西南，應盡量避開。

扶輪公園

The Mills南豐紗廠

龍、羊、狗 南方得人緣

一白貪狼星代表人緣及偏財，牛年落於南方，有利屬龍、羊及狗的朋友，以上生肖的朋友不妨到南區例如香港仔、赤柱走走，可增加人緣及少許偏財運，對事業大有幫助。想來一趟本地文化遊的話，可參加浪遊漁港1773導賞團，讓你乘坐舢舨邊聽着語音導賞邊遊覽香港仔避風塘，途經香港仔魚類批發市場、鴨脷洲大橋、造船廠及珍寶海鮮舫等多個地標。不過屬龍的朋友今年有代表病痛、災禍的五黃廉貞星駕到，方位在東南；屬羊的朋友則遇上三碧是非星，方位在西南；屬狗的朋友則有代表破財、是非口舌及疾病受傷的七赤破軍星，方位在西北，應避免前往以上方位。

浪遊漁港1773

網址：aberdeen1773.com

牛 東北方利姻緣

代表姻緣及桃花的九紫喜慶星，於牛年落在東北方，屬牛的朋友今年喜獲此星照應，可多到香港東北面如大埔、粉嶺等地走走，隨時會遇上真命天子！位於大埔鳳園的蝶豆花園是不錯的景點，佔地50萬平方呎，以蝴蝶、咖啡豆和花為主題，設有蝶豆花長廊、天鵝湖、花海、彩虹蜜蜂箱等多個區域，同時設置有機農田、遊樂場、動物園等，並定期舉辦環保工作坊和活動，今年更加入六隻小羊駝，記得與牠們合照！

蝶豆花園

虎、兔、馬、蛇 東方追功名

被稱為天權星的四綠文曲星今年照顧肖虎、兔、馬及蛇的朋友，該星主管文藝才華，即可以一展學業功名文職運。而文曲星於牛年落在東方，建議上述生肖的朋友到香港東面的西貢走一趟。當中焦點莫過於到香港儲水量最大的萬宜水庫，其所在地早於2009年被列為香港國家級地質公園的一部分，而水庫的東壩一向是郊遊熱點，自2016年開通了全長約1.4公里的萬宜地質步道後，更適合一家大小前往。

該步道沿途不乏特色景點，由壩頂行到壩底，可經過壯觀的山岩石壁，更可找到世界級S形扭曲的六角形岩柱。據知約在1億多年前，這些岩柱開始凝固的過程中，因受着地殼變動和區域性下沉影響，才被扭曲成S形。至於步道的盡頭是海蝕洞的入口，由於東壩建成後，阻擋了海浪的拍打和侵蝕，才能維持現狀。現在有了萬宜地質步道，大家只須站在指定觀景台，即可近距離看到洞口的情況，但為安全起見，

切勿進入洞內，也不應攀爬海蝕洞的岩壁。

萬宜地質步道

雞、豬 西方得正財

肖雞及肖豬的朋友今年得到八白左輔星守護，有利增加正財及對事業發展大有幫助。位置在西方，上述生肖的朋友可到位處香港西面的屯門行大運。好去處一定不少得菠蘿山，原指屯門山景邨及良景邨之間的一座小山，但近年被發現經長期風化及侵蝕成了峽谷，搖身一變為大受歡迎的遠足熱點，更有港版大峽谷之美譽。坊間愛稱之為「菠蘿山大峽谷」，是熱門的打卡地，行山之餘亦適合在此賞日落，十分愜意。

屯門還有一個特色景點T．PARK［源‧區］，是一座「轉廢為能」的污泥處理設施廠，並有休閒和教育設施，可以預約到這裏學習和體驗香港綠色文化。內裏有9,800 平方米的戶外花園，還有雀鳥保護區、環境教育中心、三個不同溫度的水療池，及餐桌椅子由廢木打造而成的Cafe，待疫情好轉重新開放時值得前去參觀。但要留意，七赤破軍星今年同時影響屬豬的朋友，病痛位在西北方，應避之則吉。

T．PARK［源‧區］