農曆新年節日，如大年初一，大部分人都會茹素，唔想自己在家咁操勞，坊間有素食餐廳於年初一都會開門，在新春期間照樣為客人提供賀年素菜，設計的菜式都以新派為主，為大家帶來新鮮感，並祝新一年平安如意。

惹味素蟹鉗

農曆新年咩都講意頭，擺盤精緻的菜式，絕對能吸引大家的目光，北角的素之樂創意蔬食料理於年三十至初十五推出10道菜的新春團圓晚宴，就以新鮮蔬果和植物肉打造，再加上精美的擺盤，如富貴拼盤就有桂花紅棗、藍莓山藥、香杧杏鮑菇和青瓜素乾貝絲，造型立體又好吃。其他還有仿真度超高的秘製素蟹鉗、香杧黃金大蝦、惹味的黑松薯蓉球和金盞炒味來免治肉等，最後來一口滋潤紅棗糕及甜品，相當滿足。

食材混搭

傳統的素菜吃得多，偶然來點外國風味，超有新鮮感。中環新派素食店Miss Lee於2月12至15日推出8道菜素食菜單，內裏有來自各地的菜式，包括松露炸淮山條、香煎純素蘿蔔糕，伴韮菜、梅菜和意大利青瓜的滷冬瓜釀芋蓉，有點似梅菜扣肉，一味多吃的三式椰菜花，加點藜麥和麵包糠，增加口感。主食則可選擇蛋奶素的南瓜粟米燴薏米飯或純素的芋頭冬菇雜穀煲仔飯，最後以中西合璧的桂花陳酒煮香梨作結。

應節素牛菜

除了套餐，有餐廳也提供單點菜式，各位可按個人喜好來點菜，Green Common指定分店會提供幾款「牛來運轉」的新春限定菜單。於年三十至初十五供應的金銀撈起，以甘筍、素蛋、燈籠椒和沙葛等入饌，寓意風生水起。美味的點心則有未來‧富貴卷和膳良‧黃金角。特別設計的蜜運牛丼、蜜運牛冬和秀氣逗逼人‧上海年糕，則以素牛肉入饌，以配合牛年的到來。