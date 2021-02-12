Taylor Swift重新錄製早期大碟　與男友倫敦同居

美國天后Taylor Swift的歌曲版權於2019年被唱片公司賣給加拿大天王Justin Bieber經理人Scooter Braun，當時Taylor大表不滿，認為其作品被奪取，宣布將會重新錄製頭5隻大碟，令對方無利可圖。

Taylor的合約容許她上年11月開始可以重新錄製舊歌，她已經完成製作第2張大碟《Fearless》的新版，今次更增加多首歌曲，總共有26首。Taylor受訪時表示：「我版本嘅《Fearless》將會有26首歌，因為我決定加一啲本來有機會出現喺原本張大碟但最後冇嘅作品。所以大家可以聽到原本嘅歌同埋遺珠作品，可以睇到個全貌。」Taylor暗示新版《Fearless》將於今年4月推出市面。

另外，Taylor與拍拖4年的英國男星Joe Alwyn被爆於疫情期間，於倫敦租住價值550萬英鎊（約5,900萬港元）的豪宅同居。知情者透露：「佢哋非常低調……但佢哋決定首次同居，係一個明顯訴號證明佢哋好認真。佢哋差唔多成個疫情期間都係嗰度住。Taylor認為喺呢個時間唔應該坐飛機同圍去。」