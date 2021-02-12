【副總經理拜年】曾志偉零架子滿場飛好受歡迎

無綫在大年初一在將軍澳電視城舉行賀年節目《金牛獻瑞賀新禧》賀新歲，出席高層包括主席許濤、行政總裁李寶安、副總經理兼行政委員會特別顧問曾志偉等，藝人包括陳展鵬、蔡思貝、高海寧、龔嘉欣、馮盈盈等。許濤致新春賀詞後與李寶安主持醒獅點睛儀式，陳山聰與郭政鴻更參與舞獅。

而大紅人自然是獲TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛幕後「欽點」變身高層的志偉，首次正式以高層身份亮相，身穿深啡色西裝的他相當醒神，在台上一眾行政人員齊集向觀眾拜年時，志偉被李寶安、曾勵珍、樂易玲、余詠珊圍住傾偈。

興致勃勃的志偉有別於一般行政人員，滿場飛與藝人打招呼，亦不時與工作人員交談，為公司增添凝聚力，胡楓見到他搞笑說：「行政人員請上台。」

志偉上任後無綫有一番新景象，藝人與幕後也顯得朝氣勃勃，「鎮台之寶」汪明荃騷腿大唱《歡樂年年》，更風騷地走到藝人席，坐在謝東閔的旁邊，隨後又向主席許濤拜年說：「許先生，祝你生意興隆，加少少人工。」令現場起哄。

隨後丁子朗與「財神」胡楓被抽中搶利是，子朗識做讓胡楓贏得金財神。隨後眾行政人員向藝人大派利是，志偉自然成為眾人𢭃利是的目標，齊齊向他拜年，沾旺氣，令到現場氣氛熱鬧到爆。