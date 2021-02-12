即學紅唇妝5大技巧　紅潤過新年

女士們賀新春又點少得應節妝容？簡易紅唇妝既具喜慶感又精緻，醒目又不過分張揚。（互聯網）

今日是大年初一，唔少女生都會化個靚妝去拜年。除了迷人眼妝不可少外，充滿喜慶感的紅唇妝也能帶來好氣色，令新春更添喜氣！不過紅唇要畫得好，也講求技巧，尤其以下這些小Tips就更加要留意！

1.按膚色選唇色

提起紅唇妝，就想到各式各款的紅色系唇膏，不過單單是紅色系的色號就有千千萬，如何挑選亦講求技巧！膚色白皙的人，基本上可以Carry任何色系的紅色，膚色偏黃的人不宜塗偏橙紅色，而膚色較黑的人就應避免啡紅或瘀紅色。

除膚色外，亦可根據冷暖膚色來挑選紅色唇膏。例如冷膚色的人手腕上的靜脈血管會呈偏青藍色，可以選擇帶藍或紫調的紅色唇膏，如桃紅色、紫紅色甚至正紅色等。而暖膚色的人手腕上的靜脈血管會呈綠色，她們可選鮮紅或暖色系的紅色，如豆沙紅、磚紅或亮麗的橙紅，但帶黃調的紅色則可免則免。如果你分不清自己是青藍或是綠，那就是中性膚色，可以大膽嘗試所有紅色。

2.先遮色後上色

有很多人買唇膏買後，才發現搽上嘴後的真實效果沒想像中好，其實可能是受到本身的唇色影響。如果想呈現唇膏的真實顏色，就要先把自己的唇色蓋住，用遮瑕膏打底，給唇膏預留最大的發揮空間，才會更加顯色。

3.漸變靈動、飽滿霸氣

至於紅唇的塗法有兩種，初嘗試或走少女風的人可選擇漸變紅唇，霧化周邊，把唇膏塗在嘴唇中央，然後用指腹、唇刷、棉花棒向外暈染，形成顏色漸變的霧化感，看起來也會更靈動和有活力。此外，也可以在塗滿唇後直接霧化周邊，模糊邊界，減少凌厲感。若你走的是成熟、性感風，不妨選擇飽滿紅唇的塗法，先用唇筆勾勒唇形，把顏色塗滿，最後再用唇膏疊塗上顏色便可。

4.善用疊塗

如果想讓唇色更飽滿，可在塗上一層唇膏後，用紙巾放在唇中央，輕輕抿掉浮在表面的唇膏，然後再塗上一層唇膏，就可以令顏色更鮮艷，妝效更持久。若想感覺更亮麗，可於唇部表面疊塗一層金屬光感或閃亮的唇彩，具豐唇感覺之餘，顏色亦不會太深。

5.底妝、眼妝貴精不貴多

紅唇妝的重點在唇上，所以底妝、眼妝切勿喧賓奪主再塗紅色，乾淨的底妝已經足夠。所謂乾淨就是做好遮瑕，將痘痘、黑眼圈、嘴角、面部的暗沉位全部塗住，突出精緻的紅唇。而眼妝同樣以簡單為主，不要用紅、橘等同色系的眼影，可以用淺調的大地色或淺粉色打底，以睫毛和眼線帶出眼部的靈動感。