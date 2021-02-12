初二開年飯　最緊要好意頭

傳統農曆初二的開年飯，對每個家庭或老闆來講都很重要，既要吃得好又要夠意頭，賀年菜式自然要講究。香港瑞吉酒店芝蓮一星中餐廳「潤」的行政中菜總廚洪志光師傅，特別設計了幾款新菜式，自家滷水鮑魚加大量配料製作的風生水起，愈撈愈起。嫩滑的BB鴨釀入名貴食材扣煮的包鮑汁富貴乳鴨，寓意包羅萬有。脆嫩回甘的脆皮鮮人參糯米雞卷，雞味濃郁而有鮮人參的香氣，一口一卷好滋味。

沙田帝逸酒店中菜廳逸軒政總廚梁耀基師傅今年就推出多款創意菜式，如撈起的主角有多款選擇，除了原隻本地乳龍蝦，還有韓國莞島六頭鮑魚、烤乳豬、北海道松葉蟹腳、三文魚，甚至連素食的雲南鮮菌蟲草花都有，大家可按喜好選擇。除此之外，如意吉祥套餐的鴻運乳豬伴意大利羊肚耳、櫻海老洋塘百合松茸炒蝦球、法式香檳焗松葉蟹蓋和醬燒鰻魚炒絲苗等，都令人再三回味。

灣仔香港君悅酒店中菜廳港灣壹號，中菜總廚陳漢章師傅新推出的金鳳朝皇，選用3星期大的BB鴨製作，肉嫩軟滑。一味兩吃的金龍獻瑞，椒鹽百花龍蝦鉗拼配無錫波士頓龍蝦，味道各有千秋。金光閃閃的金湯脆米家鄉釀遼參，鹹香的南瓜湯配釀豬肉和蝦膠的海參，吸睛又美味。