【營事檔案】南瓜汁黃金大蝦　黃金滿屋

辛丑牛年大年初一，當然要預備一些賀年菜式，共度佳節。今次為大家介紹的黃金大蝦有別於以往只用鹹蛋黃的菜式，會在醬汁中加入南瓜蓉，令這菜式不但營養十足，同時寓意黃金滿屋，人人笑哈哈。

鉀質充足 改善水腫

南瓜是一款碳水化合物豐富的食物，同時含有鉀質，鉀質幫助身體平衡鈉質水平，有助改善水腫的問題。此外，鉀質更有助穩定血壓，幫助維持心臟健康。另外，南瓜呈現橙黃色是因為含有胡蘿蔔素，這種營養素具有抗氧化的能力，有助抵抗自由基對細胞的傷害，更能在體內轉換成維他命A，幫助預防夜盲症和促進皮膚細胞的新陳代謝，維持皮膚健康。

蝦青素 抗氧化能力高

作為今次菜式主角的蝦，當中含有蝦青素，所以在煮熟後顏色會轉變成橙紅色。蝦青素是一種抗氧化物質，它的抗氧化能力比維他命C和E更高，能夠幫助抵抗體內脂肪的氧化作用，從而減少壞膽固醇和血栓形成的機會，有助減少患上心血管疾病的機會。

與此同時，鹹蛋黃的味道香醇濃厚，當中含有維他命A和B12，但同時飽和脂肪和鈉含量都較高，食用過多會增加患有高血壓和高膽固醇的風險。所以這次只用了一隻鹹蛋黃再和南瓜混合，比一般黃金大蝦用了較少鹹蛋黃，但同時保留了菜式的風味，達到味道與營養均衡。

【南瓜汁黃金大蝦】

材料：

鹹蛋黃 1個

南瓜 1/4個

大蝦 6隻

蒜頭 2粒

雞湯 50毫升

醃料：

胡椒粉 少許

鹽 少許

生粉 少許

調味料：

鹽 少許

做法：

1.南瓜先去皮、切粒，把蝦開背後去腸，蒜頭切片。

2.把蝦以鹽和胡椒粉醃約10分鐘，沾上生粉。

3.將鹹蛋黃和南瓜蒸15分鐘後，以叉壓成蓉。

4.蝦煎成金黃色後備用。

5.爆香蒜頭，放入南瓜和鹹蛋黃蓉，倒入雞湯，快炒。

6.放入大蝦和醬汁，拌勻後便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。