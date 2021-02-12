率領師弟妹拜年　衛蘭願望再上台唱歌見觀眾

歌手衛蘭（Janice）率領華納旗下歌手許廷鏗、林欣彤、衛詩、樂隊Dear Jane（DJ）、陳蕾等向觀眾拜年，剛奪男歌手金獎的人氣評判許廷鏗今個新年會是共聚天倫的日子，因為家裏增添了一些新成員，也會是第一次跟姪女們過新年。新一年願望大家身體健康，在檢測上有更多的「Negative」，大家都可以免疫、防疫。

上年展開音樂創作計劃的Janice衛蘭，在新年假期計劃抽時間陪陪家人，和朋友一起去行山。去年雖然有做了一些線上音樂會，但Janice感覺不夠喉，願望在新一年可以盡快上台唱歌見到觀眾。長期和媽媽分隔兩地的她已經一段時間沒有和媽媽見面，所以想特別為她送上祝福，希望藉着任何機會也可以讓媽媽感受到自己對她的愛。

去年在音樂上大豐收的DJ，橫掃各個頒獎禮的多個獎項。新年期間4子也會趁着這段時間盡量多一點陪家人，主音Tim更笑說可能會因為禁聚令而派少了利是。說到新年願望，Howie希望可以考到電單車牌，而Nice希望DJ今年可以再推出新專輯。

衛詩（Jill）就覺得新年對她來說最有意思就是可以和一班朋友聚在一起，可以一齊吃年糕、聊天和享受大家在一起的時間。她願望大家會喜歡她今年製作的概念EP，休息着新一年祝福一班歌迷，因為他們一直都很支持和愛錫自己，希望他們每一個都身體健康，做每一件事都會成功。

唱作人洪嘉豪去年一口氣推出4首派台歌，來到新一年，除了留在家吃媽媽煎的蘿蔔糕，就會進行音樂製作的工作。今年的計劃除了和監製合作的派台歌外，還會製作一些自己一手包辦曲詞編監的歌曲。

剛剛年底推出結婚主題歌曲《無名指的勇氣》的林欣彤，新年最期待吃媽媽剪的糕點，她也會到朋友家拜拜年。會趁着年假計劃一下事業上的新嘗試，和學習新技能如跳舞等等。今年Mag希望特別祝福姨媽，因為她剛剛完成了一個大手術，身體還是比較虛弱，希望她早日痊愈！

去年音樂上成績大躍進的陳蕾，在農曆新年期間希望可以見見廣州的家人，然後練練結他，看看書，平淡度過。剛加盟華納大家庭的MC張天賦及張蔓姿（GiGi），MC新年期間除了會在家陪家人外，亦會同步準備他的新歌，練習彈結他，及最近開始學的彈琴和跳舞，MC少說這個假期不能外出太多，所以就閉門自修。