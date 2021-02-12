節日自煮懶人包　個個係大廚

情人節就到，心儀的餐廳滿座了？自己煮又驚搞到一鑊泡？唔使驚，坊間很多餐廳推出方便易處理的懶人包，只要跟足指示就可以炮製一頓色香味俱全的大餐，配合適當的布置和美酒，隨時讓你變成大廚，讓另一半吃得稱心滿意。

星級美食

米芝蓮的星級餐廳一向有水準，菜式亦見精緻，混合北歐和日風的米芝蓮二星Arbor，推出Arbor at Home 4道菜外賣套餐，菜式包括栗子濃湯、龍蝦拉麵、乳鴿鴨肝批和生薑朱古力蛋糕，只要跟住烹調方法或示範片段，簡單進行加熱烹煮，就可以變成星級的美食，讓另一半刮目相看。

睇片跟住學

電視台的烹飪節目一向有捧場客，若然有星級大廚教更受歡迎。觀塘的Table 18 Restaurant & Bar就有6款「DIY甜蜜簡易煮」情人節魔術盒，每個套餐都有不同的主菜，如威靈頓牛柳、西班牙海鮮焗飯、燴黑毛豬面頰肉、焗越南河蝦伴龍蝦汁意粉等，再加上頭盤、湯和甜品，相當豐富。魔術盒內除有食材和食譜外，客人還可以掃QR Code看片，由餐廳大主廚教大家點廚就唔使怕。

大啖靚扒

愛吃牛扒的人，最怕買錯扒，Feather & Bone由現時至2月14日，推出2款情人節肉類懶人包，於網上選購的頂級情人節懶人包，內有2件200克和牛牛柳、澳洲Pepe Saya牛油、百里香、澳洲慢燴紅酒肉汁，而且還包括1支美酒。另一款情人節雙人Surf n' Turf，則可於指定門市購買，內有2份煙肉牛柳卷、2條波士頓龍蝦尾，自己煮想要幾成熟都無問題。