韓團親自投票　車銀優李娜恩獲選最靚仔靚女偶像

韓國某報章從2017年起逢農曆新年都會以偶像歌手為對象進行問卷調查，而今年報章邀請NCT 127、Seventeen、Monsta X、THE BOYZ、NU'EST、CRAVITY、MAMAMOO、IZ*ONE、TREASURE及姜丹尼爾等共22個歌手單位參與投票，選出「最靚仔靚女偶像」、「身材最火辣偶像」及「2021年最期待的偶像」等。

「最靚仔偶像」方面，由有「臉蛋天才」美譽的男團ASTRO成員車銀優獲得18票大熱勝出，他已是連續第3年稱冠，至於Seventeen成員Jeonghan就獲得18票屈居亞軍，第3位是曾被海外媒體封為「世界第一帥」的防彈少年團（BTS）成員V，NCT的香港成員Lucas與韓國成員Jaehyun及Taeyong同樣獲得9票擠身第4位。

女團APRIL的21歲成員李娜恩於3年前憑網劇《A-TEEN》吸納大批粉絲，形象健康的她去年頻頻拍廣告及亮相綜藝節目，更擔任音樂節目《人氣歌謠》的主持，她擸9票成為「最靚女偶像」，而Red Velvet隊長Irene獲得6票排第2位，「國民初戀」秀智、IZ*ONE成員金玟周及(G)I-DLE成員MIYEON就同得5票登上第3位，少女時代成員Yoon A、TWICE台灣成員周子瑜與日本隊友Sana及IZ*ONE成員張元英同樣得到4票緊隨其後。

另外，擁有健碩身形的男團Monsta X隊長Shownu與性感女歌手泫雅獲選為擁有最火辣身形的男、女歌手，其中Shownu狂擸45票，以壓倒性姿態揮低其他男團成員。至於人氣席捲全球的BTS、新人女團aespa與男團Stray Kids就獲選為本年度最令人期待的偶像歌手。