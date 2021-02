情人節禮物精選　最後一擊！

屬於戀人的節日快將來臨,除了甜蜜的粉紅泡泡外,一份為對方精心挑選的禮物亦滿載愛意。千挑萬選之後仍未找到合適的禮物?想為愛意加碼,滿載濃情蜜意?不如睇多幾份禮物推介啦!一種能讓彼此喜歡的味道,一份對肌膚的守護都可以成為你們的甜蜜印記,馬上看看以下有沒有心水之選吧!

藝術經典傳承

今年適逢diptyque踏入60周年,所以特別推出首個周年誌慶系列,以凸顯品牌設計圖案的經典傳承為焦點,再於經典的橢圓形圖案中加入全新變化,黑白舞動間的線條充滿視覺衝擊。系列包括漿果、無花果、玫瑰和晚香玉等4款經典香調及玻璃燭杯,每款都配有獨特設計,並搭配與不同香調的芬芳景致一一對應的紅、綠、粉紅、藍色(這也是橢圓標誌首次展現黑白之外的柔美)。限量版系列的全新包裝出自設計師Yorgo Tloupas之手,更有特別設計的燭罩作品同步推出。

粉紅花香奇遇

Giorgio Armani 2021年帶來全新香水 MY WAY ,以「I am what I live」為創作概念,以現代仙氣花香為主調,由調香大師Carlos Benaïm和高級調香師 Bruno Jovanovic(IFF)聯手研創。前調採用意大利卡拉布利亞的佛手柑及埃及的橙花,中調以印度月下香為核心,結合屬茉莉同科花卉的印度茉莉、素韾花和阿拉伯小茉莉,基調是來自馬達加斯加的優質香草波本,加上美國維吉尼亞雪松木和濃郁的白麝香,交織出溫柔的香氣。瓶身設計以藍寶石般的瓶蓋與甜美悅目的粉紅香水完美相映,並採用創新補充式設計,完全響應可持續使用的環保理念。

科技護膚體驗

瑞典護膚科技公司FOREO SWEDEN與本地花藝品牌Preface Flower合作推出FOREO UFO™2智臻面膜儀情人節限量版玫瑰禮盒,以浪漫的新鮮玫瑰為主題,配搭一部UFO™2面膜儀(自選顏色)及4盒UFO™天然系列活力面膜,包括綠茶清爽冰肌面膜、保加利亞玫瑰補濕面膜、蜂蜜修復煥顏面膜及巴西莓絲滑緊實面膜,精緻又實用。

嬌艷燙金桃花

LANEIGE特別推出Luminous新年及情人節限定套裝,包括升級第4代王牌抗初老之選—Perfect Renew水活細胞再生組合、王牌水庫凝肌補濕套裝、王牌雙重全效精華套裝、牛奶柔滑套裝和膠原蛋白美肌飲套裝(3盒),並配上新春限定包裝,以喜慶的紅色搭配嬌艷亮紅、高貴燙金象徵幸運與希望,桃花圖案襯出春暖花開、福氣滿溢的氣氛,相當好意頭。

喜慶活力桃花

SK-II與法國藝術家André Saraiva合作,以其塗鴉招牌代表「Mr. & Mrs. A」為禮盒主角推出XOXO限量禮盒套裝,包括王牌緊緻美肌套裝和護膚緊緻精華套裝等,並蘊含多款王牌產品,包括:護膚精華「神仙水」、R.N.A.立體緊緻精華霜和護膚面膜。包裝靈感來自以親朋好友相聚的幸福時刻,俏皮活潑的卡通加上充滿節日氣氛的「 XOXO 」字樣吸睛又可愛,充滿歡樂的節慶氣氛。