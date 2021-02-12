傳8月同馬國明拉埋天窗！湯洛雯親自回應婚訊

東網舊年率先爆藝人馬國明同湯洛雯（靚湯）拍拖，感情非常穩定嘅佢哋仲着手搞馬鞍山半億別墅裝修，萬事俱備，只欠一張婚紙！據知「明湯」已經着手籌備婚禮，8月就會拉埋天窗。依家等馬國明拍完新劇《白色強人II》，就可以全情投入搞婚事。而靚湯受訪嗰陣就親自回應婚訊，想知佢講咩就要去片喇！

無綫節目《#後生仔傾吓偈》專出有潛質新血，當中兩位「後生女」喺鼠年名利雙收，首先陳欣茵空降綜藝節目《學是學非》擔任「是非精」引起關注，其後游嘉欣接力憑劇集《香港愛情故事》成功彈出。2人喺節目訓練下變得牙尖嘴利，即刻去片等佢哋教你拜年時點樣得體回應「熱心」親戚噓寒問暖啦！

唔講唔知，原來圈中有唔少藝人都係中國古代聖賢甚至王族後裔，當中部分「家族勢力」更擴至海外！而數到聖賢後代，不得不提聖人先師孔子，當中除咗為人熟悉嘅香港資深藝人、原名孔令馥嘅謝雪心係孔子第76代後人之外，原來韓國男星孔劉都係第79代後人，佢原名孔地哲，係《孔子世家譜》所收錄嘅唯一海外支派。而韓國有位女星就係孔子嘅第81代後人，按輩份計算，孔劉係佢「爺爺」添呀！想知係邊位就要睇今集《繽FUN主播室》喇！