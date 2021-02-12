新春限定版腕錶　融入日式蒔繪工藝

自2013年開始，CHOPARD（蕭邦）每年都會推出一款相應該年份生肖的L.U.C特別版腕錶，今年為迎接辛丑牛年來臨更好事成雙「打孖上」推出兩款同樣L.U.C XP系列超薄腕錶為主角打進的新春賀年腕錶。當中名為L.U.C XP Urushi Year of the Ox的腕錶，就由日本漆藝大師小泉三教以漆繪技術於錶盤上呈現出古時牽牛耕種的田園景象，正在拉車的金牛用上黃金製作，並飾以珍珠貝母及彩色漆繪，採用產自日本漆樹（Toxicodendron Vernicifluum）的生漆原料進行蒔繪工藝時更於漆層之間灑入金箔，讓錶盤構圖呈現出閃閃光輝的奢華氣派。直徑39.5毫米錶殼以18K玫瑰金製作，厚度僅6.8毫米，所搭載的L.U.C 96.17-L型自製機芯厚度更纖薄至只有3.3毫米，配備22K金擺陀的機芯具備自動上鏈功能，擁有65小時動力儲存，足以讓腕錶經過週末脫下仍然可以精準運行。

另一枚名為L.U.C XP Urushi Spirit of Shi Chen腕錶同樣採用蒔繪錶盤，一樣是出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，並由小泉三教親自繪製，12生肖環繞於錶盤上，每個「時辰」會以「走馬燈」方式出現於12時位置，而中央位置則飾有金色浮雕，代表「福祿壽」三仙中的「祿星」，有吉祥庇佑象徵意義。直徑40毫米錶殼以18K玫瑰金製作，搭載衍生自96機芯家族的L.U.C 96-29-L型機芯，厚度只有3.97毫米，具備自動上鏈及65小時動力儲存。兩枚結合中式傳統元素及日式蒔繪工藝的新春限定版腕錶，各限量發行88枚，鍾情中國文化的錶迷要把握入手機會。