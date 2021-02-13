菊梓喬想脫單生B　周柏豪「找數」介紹筍盤

出爐無綫歌王、歌后的周柏豪與菊梓喬（Hana），齊齊打響鑼鼓，舞動醒獅迎新年。人夫柏豪表示受疫情影響，今年會多留家中過節，但利是一定會照派：「好彩科技先進，可以用電子貨幣轉數，利是可以照收嘅。」未收過他大利是的Hana預先「留名」：「你有我電話號碼，你派畀我先啦！新年你都係匿埋屋企怕撞唔到。」她又指農曆年是其最愛的節目，因可攞正牌飽口福：「食蘿蔔糕、盆菜，人生就係為咗食，食嘢係好開心。」

被柏豪取笑「大胃口」的Hana，原來新一年有更大想頭，就是破Dry搵筍盤結婚、生B令人生更圓滿，她笑住話：「我都想派利是畀佢囡囡，但係要結婚先，人生點都要結婚、生小朋友嘅。」隨即心心眼爆柏豪承諾做其媒人，介紹未婚的胞兄或胞弟給她，遭爆大鑊的他似縮沙笑說：「介紹畀你識啫，冇話咩㗎。」她明顯要他「找數」說：「你嗰次唔係咁講。」兩人你一言，我一句，未到赤口都先鬥嘴一番。

談及過年習俗，柏豪坦言說：「每年都會換一批新內褲。」Hana即問：「咁你着邊款內褲？」，突公開被尋根究「底」的他大嚇一跳笑說：「咪着正常男人會着內衣褲囉。」為免再令想入非非，她急澄清：「諗住粉絲可以送畀你。」又解釋因沒試過着紅底過年才好奇一問，他再教她：「年廿八洗邋遢時換晒舊嗰啲內衣褲，取其送舊迎新嘅意思。」

提及兩人齊成為「最受歡迎男、女歌星」是唱片公司的「一哥一姐」，不過柏豪稱沒自封做「一哥」：「我冇分過一唔一、二唔二，哥同姐都好，夾埋一齊，Hana點都係No.1。」她聞言又搶住認細：「冇呀，平時係叫你豪哥㗎，我好尊敬前輩。」他惟有哈哈笑住認「大」：「我年紀就大過佢，係佢先咁講。」

過去鼠年，柏豪因疫情關係少機會做運動，自覺健康狀況較差：「加上世界又有啲壓力，搞到好多病痛走晒出嚟，又有舊患，唔做運動感覺到有啲老化，所以新年希望身體健康。」而Hana除望行桃花運外，又祝願工作多之餘，唱歌及演戲方面有新嘗試及發展。

鳴謝：香港譚沛圓龍獅總會