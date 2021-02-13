【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初二壬辰水滿日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、會友

忌：開渠、放水、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、雙魚座

白羊

兩性相處要懂得忍讓，只有寬容才可維繫感情。

金牛

行事易衝動，不要寄望賭博能致富，免得後悔。

雙子

愛情是要主動爭取，不輕易放棄才能開花結果。

巨蟹

自信心滿滿，長線投資有望獲利，但不宜短炒。

獅子

直覺強，可從競爭中得財，另一半能提供助力。

處女

想給自己靜一靜，但不要閒着，宜看書聽音樂。

天秤

不乏交際應酬機會，已婚者要提防另一半吃醋。

天蠍

有機會鬧出烏龍事件，綠色植物有助穩定心神。

人馬

情緒不穩，行事要顧及風險，說話則要有分寸。

山羊

易出現曖昧關係，無意拍拖者，行為要檢點。

水瓶

賺錢容易守財難，不服輸的心態將招致損失。

雙魚

獲財神眷顧，不乏賺錢、收禮物和中獎機會。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）鼠 財運佳

（跌）狗 心情差

鼠

財運不錯，跟朋友多作交流，可獲賺錢靈感。

牛

健康運平平，打算出門的話，務必注意安全。

虎

性格豪爽固然受歡迎，但不能次次由你埋單。

兔

不論約會朋友或情人，要拿出誠意，切勿遲到。

龍

生活穩定，精神狀態佳，給別人留下良好印象。

蛇

情緒起伏，容易洩氣，事情過去了就不要回首。

馬

桃花運稍遜，易發脾氣，最好不要約會另一半。

羊

好好珍惜身邊人，待人接物宜冷靜，切勿衝動。

猴

財運欠佳，便宜莫貪，否則有機會招致損失。

雞

宜檢討人際關係，跟與朋友交流要謹言慎行。

狗

是日沖煞，內心有點急躁，跟伴侶相處宜忍讓。

豬

整體運下降，但要保持鎮定，慌慌張張易犯錯！

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

辛金最怕火及土

今年2021年，辛丑牛年，甫踏入孟春，天氣馬上回暖不少，萬物生機勃勃。

一年之計在於春，先從今年的天干辛金說起。辛金為五行內的陰金，「梅花易數」類象的辛金，性質細緻，感覺上溫柔比較有靈性，如以物來看，猶如珠寶飾物，已經製成的可用之器。

辛金最怕火及土，因為已經成器了，如果再用火來煉就會變形、變壞；用土來埋的話，就會失去本身應該被欣賞之意，失去價值。

它最喜歡用水，因為經常用水來清潔，去其表面污染之用，方可凸顯自身之耀目光澤。

辛金陰柔，代表今年大部分時間都要循序漸進，深耕細作，不宜操之過急，要虛心順應大環境之趨勢，就可以有利於一切。

辛字的含義中，雖然有辛勞的意思，但同時亦代表着幸運。就算今年情況會比往年勞心勞力，但只要腳踏實地，不計辛勞，不要氣餒，堅持努力，幸運終歸會降臨身上，苦盡甘來的。

與辛金相關之行業，最明顯的一定是金融及珠寶行業。如果想投資股票的話，配合屬於水的行業，金水相生，生生不息，自然可以如虎添翼，股票市場節節上升，就有如今年是牛年一樣，牛氣沖天。