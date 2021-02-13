東方日報C1：龔嘉欣望牛轉乾坤攞埋香港視后

無綫昨日在賀年節目「晒冷」出動逾百藝人賀牛年，其中蔡思貝與龔嘉欣不約而同大談牛年新目標，思貝直言想染指綜藝科，嘉欣則目標明確，想做香港視后。而高層曾志偉則被數十人包圍𢭃利是，場面熱鬧到爆。

無綫昨日於將軍澳電視城舉行直播賀歲節目《金牛獻瑞賀新禧》，「晒冷」出動逾百位藝人亮相，包括汪明荃、蔡思貝、龔嘉欣、陳展鵬、陳山聰、馮盈盈、高海寧及應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍等，高層則有主席許濤、行政總裁李寶安、副總經理兼行政委員會特別顧問曾志偉等，場面熱鬧。許濤致新春賀詞承諾將業務拓展得更遠，感謝同事在逆境中砥礪前行。

視后蔡思貝4月將與無綫首席創意官王祖藍開拍古裝喜劇，她賣口乖希望到時跟對方學習。講到志偉將製作大型街舞節目，她表示舞技一般，不及王君馨與黃智雯般從小習舞，自嘲跳舞不是強項，但希望將來能參與志偉的節目，她說：「想綜藝、演員兩方面攞平衡，演員係演角色，綜藝就可以令大家認識我多啲。」

曾志偉滿場飛派利是

「馬來西亞視后」龔嘉欣稱已為獎座櫃「留位」等攞大獎，她說：「仲差一個香港視后就圓滿喇！」單身的她預告情人節有約：「依家係等待嘅狀態，唔想為結婚而結婚，希望唔會等太耐啦。情人節有約嘅，睇吓出唔出去。」並表示當日會與陳凱琳的兒子慶生：「佢個仔咪我個情人囉！」

全場焦點要數首度以高層身份亮相節目的志偉，興致勃勃的他滿場飛與台前幕後打招呼。完騷後他與眾行政人員向藝人大派20元公司利是，即被包圍𢭃利是沾旺氣。他受訪時透露近20年也在美國拉斯維加斯度歲，回娘家出席賀年節目感覺如同新人：「之前年年出去賺錢，今年出嚟派錢。」志偉又自爆忘記帶辦公室鎖匙「摸門釘」，但能體察「民情」在茶水間了解同事口味，承諾包起茶水部。

汪明荃獻唱爭取加薪

講到工作大計，志偉坦承正籌備街舞節目，詳細工作計劃稍後會公布。問到前無綫高層何麗全是否回巢，他說：「遲啲慢慢講，新年講開心嘢。我用6個字形容心情『進步、團結、開心』，TVB要同香港人一齊進步同團結，藝人同市民先會開心，會製作更多好節目畀市民，最希望係人人有工開，所有行業重回正軌，藝人個個爆騷。」

另外，汪明荃在節目上大唱賀年歌《歡樂年年》，並向主席許濤拜年為大家爭取加薪：「許先生，祝你生意興隆，加少少人工。」她認為志偉上任是好事：「佢對TVB好有感情，無論喺台前幕後佢都係好有天分，一定幫到綜藝科，畀啲時間佢了解吓公司。」此外，眾藝人亦大派利是，志偉、蔡思貝與馮盈盈齊齊派「紅衫魚」，汪明荃、龔嘉欣、高海寧則派50元利是，皆大歡喜。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：