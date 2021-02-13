【李居明大運同行】幸福大門匙創造好風水

大年初二，俗稱開市或開年，做生意的人非常重視開年「做牙」（做禡），這是全年第一次做「牙」，迎接神祇由天庭回來。今日吉時為上午九時至十一時，及黃昏五時至七時。

每人都有一條家門鎖匙，只要你一開門，今年全家人的幸福就掌握在你手中。你的腦海中想着甚麼，就代表你的家是甚麼樣的風水。觀想全屋變成發光黃金屋，從天花板上掉下很多金銀珠寶，代表今年你能賺到很多錢。然後觀想太太開心快樂，子女成績單全部考第一，馬上應驗全家人恩恩愛愛，順心順意。所有家族成員都收到你的心靈加持。緊記你家的大門鎖匙，有此妙用。今晚，開始用你的幸福鎖匙打開你家的幸福大門吧！

放一張或多張「全家福」在家，全家人和諧共處，彼此關顧，子女不會拗頸，不會互相攻擊和吵罵，更不會對簿公堂。一年換一次，今年放在正西方。

「全家福」照片內，全部家庭成員一個也不缺，也不可多一個外人。照片要放在較高位置，放在地下代表不受尊重、尊敬。最忌放在樓梯底下，家人必有被人踐踏及謾罵之災。

垃圾桶放在哪個位置，決定了該家族成員的健康和運氣！不要在家中西北方放一個大垃圾桶，代表家中父親無所事事，霉運如垃圾一樣。廚房西北方有垃圾桶馬上要搬走！廚房垃圾桶每天要頻密清倒，亦要經常清洗，不能發出臭味。小心住宅西北、西南是個垃圾站，今年馬上要搬屋。

釐定今年自己每日下床的方位：正西、正南、東北。家居大門是東南方或正北方應掛好銅錢。下樓或出門後，向正西方走一走，採納八白飛星的吉曜加持。

將通勝月曆掛在家中向着大門，另一個月曆掛在書枱邊，男性選太陽日、女性選太陰日行事。紅色的吉日進攻，開新工作計劃，凶日大利吃喝及運動！凶日休息歎世界，不談公事及投資，凶日最宜進修看書，每個凶日看一本書，吃一頓豐富的。

過年時家家戶戶一定要有一個「全盒」，要「和」便要在一張圓枱上，一家人一起吃飯。明日大年初三「赤口」一切低調，明日話題是如何催旺子女文昌！