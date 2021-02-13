【笑住開年】視帝后娘爆賀年Look勁經典　童年霆鋒Cute爆問好

往事不堪回首，唔少人都唔願意睇番自己以前啲舊照，覺得造型娘爆又核突，不過係每人成長必有嘅一部分，適逢新正頭，帶大家回到過去，睇吓當年搞笑又應節嘅相啦！好似視帝陳豪咁，就曾經以「鮑魚擦」頭、着上紅噹噹春裝影新年相，而當中最大亮點係佢抱住隻高飛公仔，鬼咁有「童真」，同依家已為3小孩之父真係好大反差！

佢又曾經同另外一位視帝郭晉安、視后楊茜堯及吳卓羲喺農莊影相，眾人又向天拋利是，仲踎喺度攞住盆桔，雖然好娘但係好有氣氛！而馬國明亦有「黑歷史」，伸脷扮豬，唔知女友湯洛雯睇到會唔會讚可愛呢？

佗緊第2胎嘅視后胡杏兒，曾經剪過清爽男仔頭，喺賀年節目中着上古裝做話劇，真係睇番都好有味道！佢又曾戴上冬菇頭假髮示人玩大露背，同舊愛黃宗澤情侶檔現身，夠晒經典！而新年又點可以冇春牛圖呀？一向搞笑嘅農夫陸永同C君落田化身牧童影真人版春牛圖，夠晒有噱頭又吉祥呀！

新年就梗係要聽賀年歌啦，Twins嘅蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌）當年仲係𡃁妹仔，推出過多首賀年歌，喺《孖寶668》中阿Sa反串扮男人撩阿嬌，造型夠晒啜核！又同師弟妹Boy'z、鄭希怡、吳浩康及李日朗合作《八星報喜賀賀喜》，一班男士着上波點裙扮小鳳姐唱歌，嫵媚舉止勁爆笑！

除咗一班視帝視后嘅那些年，從小受到高度注目嘅型男謝霆鋒，當年細細個時就同妹妹謝婷婷、洪天明等着上賀年裝向大家拜年問好，Cute爆模樣令人懷念呀！