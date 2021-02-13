韓劇4大上位Oppa各具魅力　實有1個冧到你

受全球疫情影響，唔少劇迷都留家煲劇，帶挈幾部韓劇收視爆燈，造就幾位Oppa火速上位，單是過去數月就有4位Oppa爆紅，令韓劇界多了班新勢力，而且他們各具魅力，吸「粉」力相當驚人！

黃寅燁深情冧女

模特兒出身的30歲男星黃寅燁於大前年正式出道，翌年與女星金所炫合演韓劇《綠豆傳》嶄露頭角，去年他亦有參演金荷娜孭飛劇《重回18歲》，進一步招攬劇迷，更憑上周播畢的劇集《女神降臨》成功彈起，話題度不遜男主角車銀優。劇中一直暗戀文佳煐的黃寅燁默默守護女方多年，憑深情形象冧掂女粉絲。劇集播出2個月間，其社交網粉絲人數更由60萬暴增至747萬，走勢凌厲，現時更是裴勇俊開設的事務所力捧藝人！

宋江靚仔有演技

26歲男星宋江出道4年拍過幾部劇，包括出道作品《她愛上了我的謊》，以及前年與金所炫合演的網劇《喜歡的話請響鈴》，直至其孭飛劇《Sweet Home》於去年底在影視平台上架後，令他火速爆紅，社交網粉絲亦於短短2個月內狂飆至513萬。現為李準基及朴敏英同門師弟的他，身高1米85，獲網民激讚與男神宋仲基一樣靚仔，而且演技出色，而他與金所炫合演的《喜歡的話請響鈴2》即將播出，有望令人氣更上一層樓。

金宣虎有親和力

以舞台劇演員身份入行的34歲男星金宣虎出道11年，4年前才踩入公仔箱，參演韓劇《金科長》嶄露頭角，大前年又與男團EXO成員D.O.及韓韶禧合演古裝劇《百日的郎君》，前年年底加盟綜藝節目《兩天一夜》，勝在有親和力，逐步累積人氣。

雖然他已先後拍過多達10部劇，但去年夥拍女星秀智合演韓劇《Start-Up：我的新創時代》後意外爆紅，獲劇迷激讚表現比男主角南柱赫更搶鏡，成為2020下半年的「人氣王」。其社交網粉絲人數同樣激增，目前已累積多達485萬粉絲，而去年底他更在頒獎禮上憑綜藝節目《兩天一夜》大熱捧走新人獎！

趙炳圭拍劇經驗豐富

24歲男星趙炳圭雖然年紀輕輕，但出道6年已參演過近20部劇，演出經驗相當豐富。他與金所炫及南柱赫等合作韓劇《Who Are You－學校2015》出道，亦曾參演宋仲基孭飛劇《阿斯達年代記》，但角色毫不起眼，直至大前年底播出的話題劇《Sky Castle》令他成功上位。早前他夥拍女團gugudan前成員金世正合演改編自人氣網絡漫畫的《驅魔麵館》更熱爆亞洲區，帶挈他人氣飆升。