新年食物邊樣最邪惡？教你健康煎糕秘技

年糕、瓜子、朱古力......拜年難免會食各種賀年食品，但當中不少其實是高糖高脂食物，不單有機會導致肥胖，更有機會引致心血管疾病，營養師指出，部分食品看似健康有益，其實亦是致肥陷阱，她說：「以果仁為例，由於含有不飽和脂肪酸，因此可以降低壞膽固醇的水平，但過量攝取脂肪和熱量，其實也一樣會致肥，而瓜子亦一樣，成年人每日可進食20至25克瓜子，特別要留意的是黑瓜子，因為黑瓜子的製作過程加入了醬油，所以鈉質比紅瓜子高，高血壓人士要注意食用。」

以下是5大新年陷阱食物：

第5位：中式糖果

1塊糖蓮藕已經有2茶匙的糖，而成年人每日攝取糖的份量，應該佔每日總熱量的10%，

以一位每日攝取2000卡路里的人來計算，每日就最好不多於6茶匙的糖，因此食3塊已經超標。

第4位：湯圓

1粒湯圓約70至80卡路里，但很多人每次都會食2至4粒，變相在正餐晚飯之後，額外攝取了更多的卡路里。另外，在製作湯圓的糖水時，不少人都會加入片糖或黑糖薑磚塊，增加了整體的卡路里。

第3位：朱古力

朱古力屬於高糖食物，而包含果仁的朱古力卡路里就更高，以金莎朱古力為例，1粒就有75卡路里，相當於進食了1茶匙油和1茶匙糖。除此之外，可能有人會認為黑朱古力較健康，多吃也沒有問題，但其實黑朱古力中的可可脂比例較高，對人體的心血管疾病有一定影響，所以不要以為牛奶朱古力，才是高糖高脂肪的陷阱。

第2位：角仔

角仔除了有大量糖，亦加入了椰絲和花生等高脂肪食物，加上油炸過程會吸入大量脂肪，而且每次炸都不會用新油，重覆使用增加了角仔的反式脂肪，過量攝取對心血管疾病有很大影響。

第1位：年糕

年糕加入了大量糖和椰汁，有很多飽和脂肪，一張信用卡尺寸、1cm厚的年糕，再加上煎的過程，1塊年糕已高達250卡路里。除了年糕，其他糕點其實每日也可以吃約2塊，也可以善用氣炸鍋、煮食紙和牛油紙，不用油地翻熱糕點，是蒸煮之外另一種不用額外加油的方法。