紀錄片「趙完唱」！Justin終跪地向前度Britney道歉

美國近日播出1個有關於樂壇天后Britney Spears的紀錄片節目《Framing Britney Spears》，節目探討她成名之路以及後來的連串失控行為。在節目中製作人播出多年前她的歌手前男友Justin Timberlake的訪問片段，訪問中他親口承認曾與她上床。節目播出後他即惹來她的fans抨擊。而他昨日就在社交網站留言向前度道歉！

他在聲明中表示這幾天看到了留言、回應以及標籤等而我想回應。我為當時的行為導致出現的問題、說錯話或者是沒有正確發聲而感到深深的抱歉。我知道自己很多時候都做得不好。我特別想單獨向Britney Spears和珍納積遜（Janet Jackson）道歉，因為我關心和尊重這些女性，但我也知道自己失敗了。」珍納積遜與Justin於2004年為美式足球超級碗半場騷表演，期間她因為在表演期間突然露乳而受盡爭議。Justin公開向前度道歉後獲影星妻子謝茜嘉比爾（Jessica Biel）留言：「我愛你。」以示支持。不過似乎有好多Britney的fans都唔收貨，紛紛於社交網站留言認為他道歉得太過遲！