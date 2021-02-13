預告情人節全家過　蔡少芬張晉着同款賀年衫襯絕

圈中模範夫妻蔡少芬同張晉，剛慶祝結婚13周年，撞正今年農曆大年初三係情人節，兩口子決定放棄浪漫二人世界，揀咗同3位「小情人」楚兒、信兒、樂兒共度，過一個熱鬧的情人節。

正身處上海嘅蔡少芬同張晉，原定今年舉家去張晉「老家」重慶拜年，但因疫情關係決定留守上海，唔會周圍去，而家中嘅新年氣氛及習俗都冇改變，蔡少芬表示：「新年習俗會食湯圓同食團年飯，過往會畀啲女寫揮春，然後貼滿屋企，不過今年有朋友送咗揮春，所以冇寫揮春。其實自己由細到大都會買新衫過年嘅習慣，每年都唔例外，依家我哋所穿嘅紅色衫，3個小朋友都有，仲要係同一款式，只係Size唔同。」

問到蔡少芬在農曆年間可會炮製拿手的新年菜式？她即笑謂：「最拿手做團年飯菜式！」身旁張晉聞言即表示：「係你做㗎咩？」蔡少芬回應：「哈哈，我有份叫返嚟，年年我哋都會買，唔會做，會買年糕同盆菜，好方便，唔使自己做，㷫番熱啲食物已經好叻。」

此外，大年初三係情人節，出名恩愛嘅2人會如何慶祝？張晉說：「唔講都唔記得年初三係情人節！」蔡少芬認為新年一家人團聚比情人節更重要，所以會同「小情人」共度，她說：「情人節唔一定要二人世界，佢哋（小朋友）都係我哋啲情人嚟，唔應該放低佢哋，而且新年大過情人節感覺，想同小朋友共度。」

而問到1歲大的囝囝樂兒大個仔嘅趣事，2人即甜絲絲表示實在太多得意事，齊聲滔滔不絕：「佢一聽到我哋唱歌就會跳舞，最鍾意轉圈，佢覺得轉圈就係跳緊舞，好搞笑，而且佢又好鍾意玩，玩啲高難度動作，拋嚟拋去，依家又鍾意家姐彈琴，家姐一彈琴，佢就會坐隔離幫手亂彈。」