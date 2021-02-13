Brad Elterman操刀拍攝　情人節特別版雜誌

被譽為樂壇最偉大攝影師的Brad Elterman，早於70年代十多歲時已經手執相機及閃光燈走在表演後台或慶功派對，用真摯影像去捕足搖滾歌手的真實個性，David Bowie、Bob Dylan、The Beatles及Sex Pistols等樂壇巨星都曾經成為他鏡頭下的主角。其破格前衞的創造力及不加修飾的攝影風格徹底地紀錄着當時自我意識尚未膨脹的純真年代。2014年，仍然活躍於攝影界的Brad Elterman開始限量形式出版《Fanzine》雜誌，並將他的攝影作品輯錄其中，對懷舊風格情有獨鍾的Gucci創作總監Alessandro Michele是次就特別邀請Brad Elterman合作，攜手創作1期特別版《Gucci Love,Love & Love》雜誌來慶祝今年情人節。

在Brad Elterman掌鏡下，捕捉不同情侶組合於洛杉磯街頭流露出愉悅、嬉戲的神態，以標誌性的搖滾攝影風格頌揚愛的多元性，並生動地剖析Alessandro Michele對愛與美的解讀。與此同時，Gucci特別為情人節推出的別注單品亦一一出現於照片，當中包括採用Gucci Heart設計元素的皮具、珠寶及彩妝系列，與Jackie 1961及Horsebit 1955系列手袋互相輝映。除了刊載Brad Elterman為Gucci全新拍攝的照片外，雜誌內更有他近年攝影作品及大量經典舊作，內容極為豐富，品牌Fans或攝影愛好者都不容錯過。