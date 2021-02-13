情人節大餐　平貴有得揀

今年市度不似預期，和另一半吃情人節餐的地點和使費都要諗過渡過，來到最後限期，有預算的話，一場矜貴精緻而美輪美奐的情人節大餐，固然令人印象難忘，若然成本有限，坊間亦有些親民之選，只要肯花心思，相信另一半都感受得到。

矜貴之選

大宅歎法菜

想來個浪漫之約，除了食物好吃，環境也是很重要。灣仔新派法國餐館Maison ES，位置幽靜，加上田園式布置襯花飾餐具，氣氛優雅。餐廳推出5道菜Stay Love情人節套餐，內裏包括金槍魚腩刺身配海膽或鱘魚子醬配伴料及蕎麥薄餅，之後是海螯蝦意大利小雲吞配黑松露和橄欖油慢煮野生東星斑配亞拉斯加蟹肉，中途以桔子雪葩配蜜餞金橘清清味蕾。主菜3選1，香烤安茄乳鴿胸‧腿酥盒、香煎鹿兒島牛肋肉或法式牛油汁煮波士頓龍蝦尾，最後以時令甜美的日本「甘王」士多啤梨‧伯爵茶雪芳蛋糕，吃完包保甜甜蜜蜜。

健康歐陸風味

每年都不少香港飛往歐洲，若然今年無得飛，來一趟味遊歐洲都不錯，香港瑰麗酒店歐陸餐廳Asaya Kitchen推出8道菜嘗味套餐，菜式走時令健康路線，當中包括有法國吉拉多蠔、阿拉斯加皇帝蟹配魚子醬、菊芋配冬季黑松露、西班牙紅蝦和乾式熟成油甘魚等，最後以藏紅花配荳蔻雪糕作結，輕盈無負擔。

飽覽維港景

吃主題午餐時，都希望有個靚景襯托一下，尖沙咀歐式新派菜館Amelia by Paulo Airaudo能眺望維港景色，即使下午用餐都有好氣氛，餐廳推出的情人節套餐，先以西班牙的佐酒小食作開胃菜，包括歐式燴鱈魚下巴肉、牛骨髓配番荽脆脆、炭烤幼鰻及慢煮蛋配椰菜花及冬季黑松露。主菜2選1，味道濃郁的鵝肝釀澳洲牛里脊或鮮甜彈牙的佩里克醬汁及蜜薈味噌緬因龍蝦，各有特色，最後自家製熱情果雪葩及情人節限定甜品作結。

法日美饌

傳統的法國菜多配葡萄酒，來到灣仔米芝蓮一星Takumi by Daisuke Mori品嘗法日風格的情人節9道菜嘗味套餐，除了餐酒也可作配清酒。菜單選用矜貴又時令的食材，如藍龍蝦、黑鮑魚及和牛等炮製。當中的自家製黑鮑魚意大利麵，爽彈的澳洲黑鮑魚經慢煮後，配自家手打意大利麵，每口麵條都索滿醬汁。厚炸的A5飛驒和牛牛柳三文治，啖啖肉又Juicy，啱晒對飲食有要求的你。

親民之選

創意配搭

不想拘泥於傳統菜式的話，創意配搭的混合菜系相當會得到他們歡心，尖沙咀The Commune推出的情人節套餐，就以中西合璧的風格設計，小吃就有青木瓜沙律卷、檸檬漬油甘魚、日式五花肉刈包以和峇里牛肉他他，主菜有酸辣海鮮燴意大利飯及和牛牛小排，吃過主菜會有士多啤梨柚子清清味蕾，之後再品嘗覆盆子荔枝蛋糕和香蕉朱古力撻等多款甜品，甜蜜又滿足。

芬芳茶香

節日期間想保持理性不喝酒，不妨選擇清新的茶湯。Tea WG推出的情人節限定午餐，就以茶入饌。頭盤蟹肉椰菜卷以戀人早餐茶製作的茶凍搭配。主菜有不同選擇，大蝦及意大利烏魚子意粉配初吻之戀花茶紅菜頭忌廉，焗鱈魚柳加了融入情人茶的香草，味道清新，香煎牛柳佐干邑法式芥末黑胡椒醬，除有薯蓉，還有煙熏伯爵茶口味的芝士脆片。甜品玫瑰荔枝慕斯配波本香草紅茶雪糕，甜而不膩。

預訂有優惠

現時網上訂位的情況相當普遍，在這個節日，部分餐廳經網預訂，都會有優惠，好像中環The French Window推出情人節4道菜餐牌，包括鴨肝醬伴砵酒、波士頓龍蝦湯伴鱒魚子；主菜方面，可選擇海魴魚伴炸生蠔及番茄橄欖牛油或慢煮羊仔鞍伴風琴焗薯，甜品是醒胃的特濃朱古力脆球配熱情果及士多啤梨汁，經品牌網頁預付訂座的話，可獲免加一服務費。