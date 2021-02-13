美食婷：農曆新年識食　有口福又好意頭

來到農曆新年，我美食婷先祝大家年年有餘、大吉大利、橫財就手、發財好市，過年吃的賀年菜，每一道都有意頭，如剛才提到的賀年句子，同樣可以變成菜名，當中就包括了魚、豬脷、豬手、髮菜和蠔豉，坊間的餐廳亦經常發揮創意，除了為人熟悉的食材，有些不為人注意的配料，其實暗藏寓意，大家從中又了解到幾多？

以食材來講，每逢喜慶日子或圍爐吃飯，總會有一隻雞才完滿，如當紅炸子雞、用文昌雞做的白切雞就變成五世其昌。但究竟點解慶祝要吃雞呢？原來雞的諧音好似「吉」，感覺夠晒吉利。農曆新年雖然不喜見白色，但乳白色的腐竹，讀音似「富足」，好多人用來入饌，如果和被指似古時金元寶的冬菇一齊煮，真係成年都發財。想小朋友變得更聰明和努力，除了吃葱，原來還吃芹菜，吃完擔保勤勤力力。

海鮮方面，鮮蝦和蟹在蒸熟後會變紅，放在桌上喜慶又富貴。就連水果，都喜愛橙橙黃黃的外皮，除了桔子，圓滾滾的橙或柚子代表財運之餘，柚還有「加油」、愈食愈有的意思，而且新年吃得太多，我美食婷都會適時吃水果保持平衡，順道攞個意頭。

菜式的話，意頭菜的食材配搭豐儉由人，但無論咩階層的家庭，都總會吃餃子，餃子的造型同樣似古時的金元寶，食幾多搵幾多，絕對是每人的夢想。炸得金黃香脆的春卷，被指外形似金條，同樣代表財富。除了代表團圓的湯圓，紅燒獅子頭也有相若的意思，不喜吃甜食的朋友，也可煮這個菜和親友團聚，共度新年佳節。