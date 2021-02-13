【新年必睇利是封】陳智燊「年年加燊」鬥謝安琪型格灰

今日係大年初二，相信有唔少人繼續四出拜年𢭃利是，利是封每年都有唔同款式，正所謂收嘅人開心，派嗰個又開心！唔少藝人都會花心思訂製具個人特色嘅利是封，等大家記得係佢哋做財神！

陳智燊

升職加人工，相信係唔少打工仔畢生志願，藝人陳智燊大玩食字，用自己個「燊」寫成「年年加燊」，寓意「年年加薪」，仲要用埋金色利是封，金光閃閃，收到必定財運亨通！

蔡一智

草蜢成員蔡一智就大玩卡通化，今年將自己個卡通樣印落利是封，再加埋個牛角，趁番今年牛年，令收到嘅人見到咁得意嘅利是封，零舍覺得開心。

謝安琪

普遍利是封都係大紅大紫風格，甚少出現灰同黑色，不過歌手謝安琪今年一反傳統，特別訂製兩款灰色利是封「Kay」同「Louis Cheung」，代表住佢同老公張繼聰，夠晒型格。

胡杏兒

佗住第3胎BB嘅胡杏兒，雖然身處內地工作，但講到佢嘅招牌利是封「祝李杏福」，相信人人都記得，集結老公李乘德同自己個名，未拆利是都已經感受到濃濃嘅祝福。

林淑敏

劇集《愛．回家之開心速遙》嘅「大小姐」林淑敏，喺劇入面惡到死，不過今次預備「龍」字加埋龍公仔嘅利是封，襯番佢個人咁有霸氣，不過相信都係道具嚟，但唔少網友指唔介意收到佢呢封道具利是！