台妹賀年鬥性感　有人着紅底打牌添旺氣！

又到農曆新年啦！由於疫情關係，大家都會減少外出聚會，甚至改派電子利是，同老友隔空拜年！一眾台灣網紅，當然都有同網友隔空送祝福，仲大晒性感派福利添，實行等大家可以過一個熱辣辣嘅新年。

琳妲

琳妲係台灣啦啦隊女團「Rakuten Girls」成員，喺社交網有近70萬粉絲嘅佢，為咗慶祝牛年到嚟，佢除咗特別穿上低胸旗袍，同網友拜年！佢仲大晒紅色內衣，話着到咁樣去打牌，肯定會旺到爆贏大錢啦！

郭鬼鬼

台灣網紅郭鬼鬼出名身材火辣，因着上比堅尼幫客人洗車，場面相當香艷，而火速爆紅，喺社交網有57萬粉絲。佢趁住農曆新年，着住紅色內衣大玩中國風，紅噹噹過年咁過年，同網友講新年快樂，真係夠晒應節！

張皮皮

正職係護士嘅網紅張皮皮，被網友封為「最正護理師」，喺社交網有14.4萬粉絲，佢趁住過年除咗着上中門大開嘅火辣旗袍，仲有大晒噴血和服Look，同網友拜年，唔知會唔會趁機𢭃多啲利是呢！

張瑜

網紅模特兒張瑜身兼汽車業務員，早前因以低胸裝，陪客人簽約買車，而人氣急升，喺社交網有19.5萬粉絲。佢大晒火辣比堅尼，同網友拜年之外，仲趁機拉客添，好識做生意喎！